Magé – A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) prorrogou as inscrições do processo seletivo simplificado para a seleção e formação de cadastro reserva de professores, instrutores, pedagogos e assistentes administrativos bolsistas que desejam atuar na entidade, por meio do Programa Novos Caminhos. O prazo para se candidatar segue aberto até o dia 10 de maio. Magé está incluída no programa com a unidade na Rua Coronel João Valério , no Centro.

A inscrição é feita, exclusivamente, pela internet no endereço: https://bit.ly/3aGzhUa. As vagas são destinadas aos servidores efetivos da Rede e profissionais que não possuem vínculo com a Fundação, exceto os que já possuem contrato temporário. O candidato deverá ficar atento às exigências do edital, pois só será aceito uma única inscrição por pretendente.

“Os profissionais selecionados serão remunerados na forma de concessão de bolsas, de acordo com o número de aulas ou de atividades previstas efetivamente realizadas. Os bolsistas receberão R$ 40, R$ 30 ou R$18 por hora-aula, dependendo da função, sendo a carga horária máxima semanal de 16 horas”, explica o presidente da Faetec, João Carrilho.

A candidatura aos cargos de pedagogo e de assistente administrativo deve ser realizada por e-mail ( [email protected] ), com todos os documentos exigidos em edital. A primeira etapa do processo, de caráter classificatória, contará de avaliação curricular de títulos e experiência profissional na área pretendida. Já a segunda etapa eliminatória constará de uma entrevista.

Para os cargos de professor e de instrutor, os interessados deverão preencher o cadastro de inscrição, disponível no endereço eletrônico ( https://bit.ly/3b7izxF ). Como critério para classificar os candidatos, será utilizada a experiência na área de atuação. Será necessária também a comprovação da titulação. Os pretendentes serão dispostos por encargo, disciplina e unidade escolar.

"Estender o período de inscrições significa uma oportunidade para que mais pessoas se candidatem às vagas e possam fortalecer ainda mais a nossa Fundação. Não percam a chance dessa chamada final", pontuou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr.Serginho.