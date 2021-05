Magé e Caixa Econômica fazem parceria para empréstimo consignado. Divulgação

Publicado 10/05/2021 14:47

Magé - Quem é aposentado, pensionista ou funcionário efetivo da Prefeitura de Magé pode obter empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal (CEF), com até 92 meses para pagar e juros mensais em torno de 1%. Na parceria firmada com o governo municipal, a instituição financeira oferece atendimento agendado e taxas especiais.

Reativado em janeiro, o convênio prevê empréstimo com 35% do desconto em folha do funcionário do Executivo municipal. No caso de dívidas com cartão de crédito e cheque especial, o desconto pode comprometer até 40% do salário do servidor. De acordo com a CEF, o atendimento pode ser agendado e, com as filas provocadas pelo período de liberação do auxílio emergencial, o interessado pode ir diretamente à agência que não precisará passar pela fila.

A agência da Caixa orienta que mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3509-3400 (somente ligação) ou via Whatsapp (21) 3509-3415, 3509-3449, 97203-4516.

Outros – A modalidade de empréstimo consignado para servidores, aposentados e pensionistas de Magé também pode ser contratado com o Itaú e o Banco do Brasil, com taxas de juros semelhantes e mesmo número de parcelas. As duas instituições financeiras também têm convênio com a Prefeitura.