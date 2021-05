Motocicleta foi roubada em 9 de maio, no município de Duque de Caxias. Divulgação/ Polícia Militar

Por Fernanda Domingues

Publicado 11/05/2021 18:29 | Atualizado 11/05/2021 18:31

Magé - Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar, prenderam nesta terça-feira (11), um homem por receptação, no bairro Parque Veneza, em Magé. Em patrulhamento cotidiano pelo local, devido à atitude suspeita, foi iniciado o procedimento de abordagem, onde os policiais encontraram o veículo e o homem desmontando a motocicleta.



Segundo a vítima, a motocicleta foi roubada em 09 de maio, no município de Duque de Caxias. O suspeito foi levado para a 60ª Delegacia de Polícia e permanece preso. De acordo com a PM, ele tem cinco passagens pela polícia por roubo.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.