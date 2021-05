A Prefeitura de Magé realiza de 2 a 5 de junho, a II Semana do Meio Ambiente, com oficinas e um webinar. Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 18:25

Magé - Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Magé realiza de 2 a 5 de junho, a II Semana do Meio Ambiente, com oficinas e um webinar. Com o tema “Ecologia dos saberes: o bem-viver, a ancestralidade e o valor comunitário”, toda a programação será on-line por conta da pandemia e a ideia é pensar nas relações com o planeta, o ambiente e os outros seres.

“Vamos ter uma semana com uma programação de oficinas e a segunda conferência de Meio Ambiente. As oficinas estão sendo feitas em parceria com outras secretarias e instituições. A ideia é justamente repensarmos a nossa relação com o planeta, o ambiente e os outros seres. Não estamos sozinhos e por isso temos que pensar nessa prática para Magé. Na conferência teremos especialistas de diversas áreas e locais, como o Nordeste, o Sul e o Rio de Janeiro. É um olhar ampliado para pensarmos Magé a partir de outras visões”, explica o educador ambiental, Bruno Nascimento.

Segundo Bruno essa será a primeira vez que a programação será on-line, mas garantiu que o evento terá a mesma qualidade. “Esse ano teremos uma celebração menor por conta da pandemia, mas terá a mesma qualidade, conteúdo e beleza que Magé merece. Nossa cidade é rica em história e belezas naturais e por isso é importante a participação de todos”, ressalta.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (17) e vão até 1º de junho. O evento é aberto ao público e será transmitido pelo canal da Prefeitura de Magé no YouTube. O interessado precisa fazer um cadastro pelo site oficial para receber o link da videoconferência e em seguida o certificado de participação via e-mail.

Confira a programação:

2 de junho (19h às 20h30) – Conferência de Abertura e fala das autoridades municipais

Prof. Dr. Eduardo Oliveira Miranda - Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

3 de junho (19h às 20h30) – Agroecologia, soberania alimentar e ecofeminismo: subversões e potencialidades.

• Profª. Dra. Daniela Rosendo – Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

• Prof. Me. Marcio Harrison dos Santos Ferreira - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI, Campus Uruçuí)

• Profª. Dra. Carolina Alves Gomes de Oliveira – GEASur/UNIRio; ONG Água Doce

4 de junho (19h às 20h30) – Unidades de Conservação, Patrimônio e Memórias

• Me. Marcus Machado Gomes – NGI Teresópolis / ICMBio

• Prof. Dr. Gustavo Mendes Melo – Depto. Psicologia Social / UFRJ

• Dr. Antônio Seixas – OAB Magé

• Otávio Avancini – Casa Samambaia (Raiz da Serra)

5 de junho (17h às 18h30) – Religiosidades, espiritualidades e Meio Ambiente

• Prof. Dr. Breno Herrera da Silva Coelho – NGI Teresópolis / ICMBio; Instituto Teológico Franciscano;

• Prof. Rodrigo Carneiro Babazinho - Mestrando em Ensino de Ciências; Trabalha com Educação Ambiental nos Terreiros;

Leo Pankararu (Leonardo Silva) – Estuda Licenciatura em Ciências Biológicas na UFSCar, do Povo Pankararu, PE.