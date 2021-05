Mais de dois quilômetros de vias asfaltadas no bairro Saco, com expectativa de conclusão do serviço em seis meses. Divulgação: Phelipe Santos/Prefeitura de Magé

Magé - Chega de pisar na lama e “comer” poeira. Este é o sentimento de cerca de 500 famílias que moram em cinco ruas do bairro do Saco, 1º distrito de Magé, que acabam de ganhar nova obra de urbanização do governo municipal. Ao todo serão pavimentados mais de dois quilômetros de vias, com expectativa de conclusão do serviço em seis meses.



“A população do bairro do Saco pode comemorar. O prefeito Renato Cozzolino determinou o início imediato de conclusão da pavimentação de todas as ruas da região. É uma obra de grande impacto social e melhoria concreta da qualidade de vida e muito maior que a atual”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.



O secretário informou também detalhes da primeira parte do serviço, iniciado na última sexta-feira (14), com o apoio de uma retroescavadeira e oito caminhões basculantes.



“O canteiro de obras foi iniciado com cerca de 12 servidores da Prefeitura, já que é um serviço de execução direta. Já temos disponível todo o material para a primeira etapa da obra, que consiste na fixação de 4 mil metros de meio-fio e toda a parte de base da base como bica corrida, caixa de ralos e bueiros”, explicou Marcos Pereira.



Moradores de todas as idades acompanharam animados o início da movimentação das máquinas na Rua 59, como a realização do sonho de viver num bairro melhor.



“Esta obra está chegando em boa hora. Afinal, neste período de chuvas, não podemos circular de moto, de carro e muito menos a pé. Carro de aplicativo e táxi nem pensam em entrarem aqui. Por isso tudo, imagina a minha ansiedade que moro aqui há 35 anos e outros moradores mais antigos nessa esperança”, contou a cozinheira Marta Gomes, de 56 anos.



Outras vias - Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, além da 59, também serão pavimentadas as Ruas 54, 70, 71 e 72 do bairro do Saco. Uma segunda etapa de melhorias na região vai levar a urbanização para o bairro vizinho de Maria Conga, para ser um acesso alternativo à BR 493, na saída de Magé.