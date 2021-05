A Prefeitura apresentou nesta terça-feira (18), o Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual para conselheiros tutelares da cidade. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:44

Magé - Com foco no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Magé (CMDCA), apresentou na manhã de hoje (18), o Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual para os conselheiros tutelares da cidade que vão contribuir com informações para que o documento seja aprovado.

“Não só devemos falar do assunto hoje, mas precisamos falar sempre, porque todos os dias uma criança é vítima de violência sexual. Apresentamos hoje o plano municipal de enfrentamento, agora os conselheiros vão contribuir com informações que sejam úteis para que o plano seja eficaz, porque são eles que fazem o primeiro atendimento e o acompanham todo o caso. A estratégia será um importante aliado nas políticas públicas de enfrentamento ao tema no município”, explica a presidente do CMDCA, Bia Nunes.

Magé conta com os Conselhos Tutelares I e II, que são órgãos criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo ajudar a família, a sociedade e o Estado a zelarem pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Além disso, têm o dever de proteger contra toda forma de negligência, exploração e violência.

“Com a pandemia da Covid-19, os casos aumentaram na cidade e os principais são de abuso, violência e abandono de crianças e adolescentes. Quem desconfia de alguma situação de abuso ou realmente sabe, pode fazer contato conosco, porque é muito importante a ajuda da população”, conta o conselheiro Valdecir Candido.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 que funciona diariamente, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. O cidadão também pode fazer contato com os Conselhos Tutelares, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, por telefone ou presencialmente:

Conselho Tutelar Magé I (1º distrito): Rua Domingos Belize, 241- Centro. Telefone: 2633-0932

Conselho Tutelar Magé II (6º distrito): Rua Mário Brito, 128 - Centro. Telefone: 3739-1028