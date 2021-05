Vander Carioca assina com Magé Futsal para Liga Carioca 2021 na próxima sexta (21). Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:26

Magé - De olho na Liga Nacional 2022, o Magé Futsal vem com tudo para fazer história na modalidade. Um dos reforços da equipe profissional é o pivô Vander Carioca, que vem com a chancela do maior artilheiro da história da Copa do Mundo de Futsal, Falcão. Vander assina com o Magé Futsal nesta sexta (21), na sede da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, no Ginásio Poliesportivo Mané Garrincha, em Pau Grande.



Apostando na tradição no mundo do futebol e de ser o berço de Garrincha, o município de Magé quer fazer história e a Prefeitura está investindo no projeto audacioso de ter um time de futsal disputando o Campeonato Carioca, com o pé no degrau para ser o representante do Rio de Janeiro na disputa nacional.



“A estreia do profissional na Liga Carioca será em junho e é com muito orgulho que anuncio a chegada do Vander Carioca na nossa equipe, e vamos somar com os talentos de Rafael Sixel, Petropolitano que já atuou na Seleção e coleciona títulos e passagens pelo Botafogo e Flamengo, Bruninho que jogou na Liga Nacional no ano passado e Caio Carriço que foi o artilheiro do Carioca em 2020 pela Portuguesa. Além do Ian Oliveira, cria de Magé que é a nossa aposta da casa”, detalhou Geilton Camara, secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, que está à frente do projeto Magé Futsal e já atuou como auxiliar técnico com Andrade no CFZ (Centro de Futebol Zico), e na CBF, foi preparador de goleiros das categorias de base da Seleção Brasileira.



O secretário reforça ainda que, o município de Magé será o representante do Rio de Janeiro da Liga Futsal. "É o campeonato mais importante da modalidade no Brasil, no ano que vem. Temos apoio do nosso prefeito Renato Cozzolino e de grandes atletas como Vander Carioca e o melhor de todos os tempos, o Falcão - comemora Geilton.



Projeto esportivo com viés social a partir das categorias de base



O prefeito Renato Cozzolino que além de ser admirador do esporte também é torcedor raiz, já está preparando sua camisa para torcer pelo time da cidade. Mas a grande aposta do jovem chefe do Executivo que acaba de completar 30 anos, é oferecer oportunidade às crianças de todas as idades:



O nosso projeto é uma realização que vem do coração, tem valor pessoal. Além de destacar merecidamente nossa cidade que tem tradição no futebol. Magé é a terra de Garrincha, gente! - exclama. “Vamos apostar no Social, nas categorias de base, que também estão com nosso apoio no Campeonato Carioca em cinco categorias [sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17]. Tivemos o melhor jogador do mundo e aqui é um celeiro de craques.



Italo de Lima, treinador do sub-13, explica que a base é buscar a profissionalização das crianças, mas sem deixar de lado a diversão. “Estamos aplicando nossa filosofia de jogo desde as primeiras categorias. A intenção é que, daqui a alguns anos, os atletas da base estejam jogando no nosso profissional. Não podemos esquecer que, antes de tudo, eles são crianças. A diversão e o ensino são parte importante do nosso trabalho”, finaliza.