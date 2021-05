Traficante foi preso com 85 papelotes de cocaína, 117 de maconha e um rádio transmissor. 34° Batalhão da Polícia Militar

Por Fernanda Domingues

Publicado 20/05/2021 14:49 | Atualizado 20/05/2021 14:50

Magé - Policiais do 34° Batalhão de Polícia Militar de Magé, que faziam ronda no bairro de Vila Esperança na última quarta-feira (19), prenderam um traficante com 85 papelotes de cocaína, 117 de maconha e um rádio transmissor.



Na abordagem, o acusado reagiu e disparou tiros contra os policiais que conseguiram controlar a situação e prender o criminoso. A ocorrência foi encaminhada para a 65ª Delegacia de Polícia, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo preso.



