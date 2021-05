Força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura chega a Santa Dalila para reforma. Ao todo, 400 toneladas de asfalto deverão cair no bairro ainda este ano. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 16:47

Magé - Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Infraestrutura desembarcou, esta semana, em Santa Dalila, no quarto distrito de Suruí. Equipes da secretaria permanecerão no local por algumas semanas para a reforma da praça Mário Pinheiro e o conserto de oito ruas. Quatro delas também estão sendo preparadas para a pavimentação. Ao todo, 400 toneladas de asfalto deverão cair no bairro ainda este ano.

“Temos um novo momento de obras para o governo municipal, com serviços mais bem projetados e custos bem definidos, por execução direta. Estamos entrando também nas etapas de licitação de grandes obras, como a construção de pontes para dar acessibilidade a bairros que não conseguem desenvolvimento”, informou o secretário Marcos Pereira. Ele disse ainda que as obras em Santa Dalila eram uma reivindicação antiga dos moradores. “São intervenções que irão melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”. Na principal praça do bairro, funcionários da Prefeitura estão pintando bancos e meios-fios e realizando a manutenção dos brinquedos.



Segundo o secretário, a Infraestrutura também fará a modernização do ginásio instalado na praça e a troca de 20 pontos de iluminação, que passarão a ser de LED. “Essa mudança na iluminação vai proporcionar mais segurança e representará uma economia de até 80% para os cofres públicos”, assegurou Pereira. Avançando um pouco mais sobre o bairro, máquinas pesadas estão nivelando oito ruas. Duas das mais utilizadas, a 22 e a 23, já começaram a receber brita corrida.



Em Santa Dalila, serão jogados 500 metros cúbicos de brita e instalados 2.000 metros de meio-fio e 1.000 metros de manilha para a drenagem pluvial. “Aqui no bairro, temos dois projetos para a drenagem e o saneamento básico. Nas ruas, pretendemos dar dignidade aos moradores, pois tinha lugar onde o carro não conseguia entrar”, assegurou o secretário.



Praça iluminada



A reforma da Mário Pinheiro vem agradando não só os moradores, mas, principalmente, os comerciantes dos arredores. Dona do quiosque Costelão de Dalila, Simone Costa, 48 anos, sonha com o aumento da clientela à noite quando a nova iluminação ficar pronta. “As pessoas têm um pouco de medo de vir à praça de noite porque ela está mal iluminada. Com as novas lâmpadas, acredito que isso vai mudar”, declarou. Já o Daniel Camilo Mota, 23, proprietário do DM Mercadinho, crê que o faturamento de sua loja deverá ser afetado positivamente pelas obras no bairro. “Com uma praça bem cuidada, as famílias passarão a frequentar mais o local e, com isso, o movimento no meu mercado deve aumentar bastante. Acho até que deve crescer quase 80%”, arriscou.



Jardineiro e vendedor de verduras, Romeu da Silva Lima, 55, mora há sete anos em Santa Dalila e, segundo ele, é a primeira vez que vê obras pesadas acontecendo no bairro. “Do jeito que estava, com ruas esburacadas e cheio de lama, o pessoal estava fugindo daqui. Conheço muita gente que tem sítios e que não vinha mais para cá. Agora, já começo a ouvir das pessoas que elas pretendem voltar a frequentar o bairro”, contou. Outra moradora antiga de Santa Dalila, Ana Cristina Guimarães, 59, sofreu com as ruas enlameadas e irregulares de antes. “Meu filho perdeu uma perna em um acidente de moto há seis anos e era muito difícil para ele andar por aqui. A saída foi ele se mudar para Piabetá, onde tinha asfalto”, relembrou.



Prefeitura de Magé vai modernizar o ginásio instalado na praça Mário Pinheiro e trocar de 20 pontos de iluminação, que passarão a ser de LED. Divulgação: Prefeitura de Magé.

