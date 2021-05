Obra começa na próxima segunda (24) e vai interditar via durante 15 dias. Divulgação: Prefeitura de Magé

Publicado 21/05/2021 13:07

Magé - A Secretaria de Infraestrutura de Magé inicia, na próxima segunda-feira (24), as obras de drenagem na entrada do bairro da Piedade, 1º Distrito da cidade. Por conta do serviço, que vai durar 15 dias segundo a Secretaria, o acesso dos veículos pela ponte da Estrada da Piedade estará interditado a partir das 7h de segunda até a conclusão da obra.



Ainda de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, como acesso e saída alternativos do bairro, durante o período das obras, os motoristas deverão trafegar pela antiga Estrada da Piedade, próximo à fábrica da Água Indaiá.



“As obras têm como objetivo a conclusão da rede de drenagem pluvial do bairro para reduzir as enchentes constantes no local, uma melhoria aguardada há muito tempo pela população da região”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.



Ainda de acordo com Marcos Pereira, mais quatro ruas do bairro estão em fase final de acabamento para receber o asfalto. São elas: Alameda 1, Alameda 2, Valdemar Teixeira e Beco do Tião.

“Serão quase 400 toneladas de asfalto e mais de 4 mil metros de meio-fio que serão aplicados nas vias. Vamos revitalizar também a ponte sobre o Rio Roncador”, informou o secretário de Infraestrutura.

