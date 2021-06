Polícia Civil prende dupla que desmanchava carro em Magé. - Polícia Civil

Polícia Civil prende dupla que desmanchava carro em Magé.Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:41

Magé - A equipe da 65ª Delegacia de Polícia de Magé, prendeu dois homens nesta terça-feira (15), que estavam cortando peças de um veículo roubado. Os acusados foram presos durante uma investigação policial para esclarecer o roubo de uma motocicleta, que ocorreu no dia 9 deste mês.

Segundo os agentes, as investigações indicaram que as peças da moto roubada estavam sendo anunciadas em uma página de vendas na internet. Com as informações, o setor de inteligência da 65ª DP identificou que os acessórios da motocicleta estavam na casa do anunciante, localizada na divisa dos municípios de Magé e Guapimirim.

Publicidade

Os policiais foram ao local e prenderam os dois homens desmontando um carro, que foi roubado no município de São Gonçalo. Em depoimento, eles alegaram que desmanchavam o automóvel a pedido de terceiros. As peças da motocicleta não estavam no local.

A dupla foi presa em flagrante pelo crime de receptação qualificada. As investigações continuam para elucidar o roubo da moto e a coautoria da receptação.