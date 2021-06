Magé reabre Centro de Fisioterapia fechado há dois anos. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé reabre Centro de Fisioterapia fechado há dois anos.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 14:24

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, inaugurou na manhã desta terça-feira (15), o novo Centro de Fisioterapia de Santo Aleixo. A partir deste mês, os moradores que precisarem de sessões de fisioterapia serão atendidos de segunda a sexta, das 8h às 17h, no prédio que estava desativado há dois anos. Já no 24h, pacientes terão máquinas digitais de raio-X, eletrocardiograma e ultrassonografia, além de 27 tipos de exames laboratoriais e de uma pediatria. “A Saúde tem que ser prioridade para qualquer gestor. Também estamos construindo aqui em Santo Aleixo, a Unidade da Família da Capela. Devolvemos hoje para a população o Centro de Fisioterapia com capacidade para 250 atendimentos por semana”, disse Renato.



Unidade tem capacidade para 250 atendimentos por semana. Serviço 24h do bairro também oferece raio-x, pediatria, eletrocardiograma e laboratório. Divulgação/Prefeitura de Magé

O secretário Municipal de Saúde, dr. José Carlos de Oliveira comentou a importância da nova unidade. “Temos aqui, hoje, uma unidade de clínica médica 24 horas, uma pediatria 24h e estamos também inaugurando os leitos clínicos: são 12 leitos de sala verde (seis masculinos e seis femininos), dois de sala amarela e dois leitos de CTI na sala vermelha”, salientou.



O secretário acompanhou a vice-prefeita Jamille Cozzolino, para verificar as condições dos novos equipamentos e do Centro de Fisioterapia. “A gente tem trabalhado para atender melhor a população daqui. As pessoas não vão precisar mais ir nos grandes hospitais de Magé porque os primeiros atendimentos serão aqui. E se precisar de internação, terá também”, acrescentou Jamille.



Tratamento Pós-Covid



Coordenadora de Fisioterapia da Secretaria de Saúde, Silvana Fernandes comentou que um dos atendimentos mais importantes que será feito no Centro de Fisioterapia diz respeito ao Programa de Reabilitação Pós-Covid. “Uma das coisas mais importantes dessa reinauguração é que poderemos atender os pacientes do pós-covid. Pessoas que tiveram essa doença geralmente têm dificuldade nas partes respiratória e motora e a reabilitação entra para ajudá-los a se recuperar”, informou.



Já a diretora do Posto de Saúde 24h, Gisele Rebeque, destacou que a pandemia também motivou a unidade a disponibilizar uma psicanalista para o atendimento dos profissionais de Saúde: “É um sonho que já vem de antes do covid ter uma psicanalista cuidando, zelando, ouvindo cada funcionário”.