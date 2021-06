Prefeitura de Magé reinaugura Unidade de Saúde no bairro Ponte Preta. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé reinaugura Unidade de Saúde no bairro Ponte Preta.Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 21/06/2021 16:16

Magé - Há quatro anos, os moradores da Ponte Preta estavam sem os serviços da Atenção Básica perto de casa. O prefeito Renato Cozzolino reinaugurou no último sábado (19) a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, garantindo o acesso da população à saúde.

Sem a unidade, os moradores da Ponte Preta estavam buscando os serviços de Saúde no município vizinho, Duque de Caxias. Para eles, o posto é uma esperança para o bairro que ficou esquecido durante anos.

“Quando fechou a unidade a gente ficou muito triste, porque não tinha como ir ao médico se consultar e fazer exames. Era algo muito difícil, porque só conseguimos atendimento médico em Caxias. Esse posto no bairro será maravilhoso, vai facilitar muito a nossa vida”, comemora Conceição Noedina, moradora do bairro há 52 anos.

Só nesta semana, a Prefeitura reabriu as USFs do Parque Paranhos e da Ponte Preta, outras duas, Partido e Guarani III, ganharam novas instalações para melhorar os atendimentos e dois Centros de Fisioterapia, sendo um em Mauá e outro em Santo Aleixo.

“Foi uma semana recheada de inaugurações. Nós não vamos economizar com a Saúde do povo, eles terão o posto perto de casa sim e com especialidades. Isso tudo em cinco meses, e isso é só o início porque vamos dobrar o nosso trabalho”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

A vice-prefeita, Jamille Cozzolino, também comentou sobre a saúde de Magé. “Há anos os moradores da Ponte Preta sofriam com a falta da USF e a maioria das pessoas ia para Duque de Caxias ter atendimento. Isso não podia mais acontecer. Com cinco meses de governo estamos entregando uma unidade novinha para esses moradores, isso mostra nosso compromisso com o povo de Magé, o esquecimento acabou, agora a saúde é outra”, reforça a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.

Na cerimônia de inauguração, o prefeito Renato Cozzolino também anunciou, em primeira mão, a construção do Hospital do Olho de Magé.

“Durante a nossa campanha prometemos a vinda do Hospital do Olho para nossa cidade e já definimos o melhor lugar para a unidade. A obra vai começar em breve e os mageenses não vão mais precisar sair da cidade para fazer tratamento oftalmológico”, disse o chefe do executivo municipal.

Atendimento aos sábados

O secretário de Saúde de Magé, o Dr. José Carlos de Oliveira, garantiu que a cidade será a capital da Atenção Básica e anunciou que a partir do dia 1º de julho às USFs terão atendimento aos sábados.

“Vamos investir na saúde preventiva através da Atenção Básica com consultas médicas, preventivo, pré-natal, imunização, odontologia e planejamento familiar. Isso vai evitar filas nos hospitais de grande porte, porque vamos cuidar da saúde no início do problema para que ele não cresça e o melhor de tudo perto de casa. Como muitas pessoas trabalham de segunda a sexta, a partir do 1 de julho às UFS vão funcionar até às 13h”, detalha o médico.