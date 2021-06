Magé inicia obra do maior Complexo Esportivo da Baixada Fluminense.

Terreno de 18 mil metros quadrados foi cedido à Prefeitura pelo Exército e vai possibilitar prática de diversos esportes e lazer para população mageense. - Divulgação.

Terreno de 18 mil metros quadrados foi cedido à Prefeitura pelo Exército e vai possibilitar prática de diversos esportes e lazer para população mageense.Divulgação.

Publicado 22/06/2021 15:46

Magé - O prefeito de Magé Renato Cozzolino, e o chefe da fábrica Estrela da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) em Magé, coronel André Luiz Assis, assinaram, nesta segunda-feira (21), um documento de cessão de uso do terreno do antigo clube Grêmio Estrela de Raiz de Serra do Exército para a Prefeitura. Na área de 18 mil metros quadrados, o equivalente a quase quatro campos de futebol profissional, será construída uma Vila Olímpica para prática de diversos esportes, como pista de atletismo, piscina olímpica, quadra de basquete, futebol, voleibol, espaço para lutas como o jiu-jitsu, karatê e judô. Após a assinatura do termo, na sede da Imbel, duas máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura já começaram a operar no local para limpeza do terreno.



"O maior Complexo Esportivo da Baixada Fluminense começou a ser construído. Vamos levantar uma grandiosa estrutura para o esporte e o lazer em Magé. É um sonho sendo realizado, pois o Grêmio Estrela de Raiz da Serra é um patrimônio do município e ficou abandonado nos últimos anos. Quero agradecer ao coronel Assis e ao general Mattioli (diretor-presidente da Imbel) pela parceria que permite a construção da vila olímpica no espaço que vai promover a inclusão social, fazendo com que os jovens sintam prazer de morar em Magé", frisou o prefeito Renato Cozzolino informando ainda que a expectativa é que as obras estejam concluídas em 2022.

O coronel André Luiz Assis comentou a parceria e a importância da obra que será erguida pela Prefeitura no local.



"É com imenso prazer que assinamos este termo de cooperação e de cessão de uso para instalação da Vila Olímpica pela Prefeitura. Com certeza, será muito útil para a comunidade, tão carente neste aspecto, assim como para os nossos funcionários que também usufruirão do centro esportivo. É uma parceria vencedora", disse o chefe da fábrica Estrela da Imbel em Magé.



O secretário municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Câmara, adiantou alguns detalhes das instalações da Vila Olímpica.



"Vamos ter pista de atletismo, uma piscina olímpica, um campo de futebol e um ginásio/areia para prática de outras modalidades. Queremos tirar as crianças das ruas num grande projeto social assim como preparar novos atletas para o esporte de alto rendimento. Numa cidade de onde saiu Mané Garrincha, temos muitos talentos em outros esportes também", garantiu o secretário de Esporte.



Antigo Grêmio



Fundado por operários em maio de 1954, o Grêmio Estrela de Raiz da Serra também abrigava um dos mais tradicionais times do futebol mageense. O clube entrou para história pelas suas atividades, como campeonatos de futebol e shows com grandes nomes da MPB, além de outros grandes eventos.

