Publicado 22/06/2021 19:45

Magé - A polícia militar prendeu nesta segunda-feira (21), Patrick Pyterson Braz de Jesus, conhecido como Pity, em Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pity é acusado por envolvimento no assassinato do ex- vereador do município de Magé, Darcy Gomes dos Santos Filho, conhecido como Darcizinho da Vila Nova, ocorrido no dia 11 de abril de 2019.

Os policiais militares do serviço reservado do 15°BPM localizaram o homem em um casa na estrada do Tinguá, em Duque de Caxias. A ocorrência foi encaminhada para a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).



O caso



O ex-vereador do município de Magé, na Baixada Fluminense, Darcizinho da Vila foi baleado em 2019, após sair de uma peixaria. Segundo testemunhas, ele tentou fugir do local, mas foi atingido. Uma criança também ficou ferida durante o ataque.



Darcizinho foi eleito vereador em 2004 pelo PMDB, atual MDB, e em 2008 não conseguiu a reeleição, mas entrou como suplente.