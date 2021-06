Polícia Militar prende ladrões em ônibus em Magé. Pertences como jóias, telefones celulares, dinheiro em espécie, bolsas e mochilas das vítimas foram recuperados. - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 20:06

Magé - Policiais Militares do 34° Batalhão de Magé, prenderam dois ladrões em flagrante cometendo roubo em um coletivo da viação Reginas Magé-Caxias, na tarde desta terça (22), em Piabetá. Pertences como jóias, telefones celulares, dinheiro em espécie, bolsas e mochilas das vítimas que foram roubadas foram recuperados. A guarnição deu voz de prisão aos acusados e os conduziram à 60ªDP, onde permaneceram presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.