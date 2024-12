Educação de Magé ganha selo prata de alfabetização - Marcelo Dias/Divulgação

Publicado 20/12/2024 21:23

Magé - Nesta semana o município de Magé foi contemplado pelo Ministério da Educação com o Selo Prata de Alfabetização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A iniciativa tem como finalidade garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do Ensino Fundamental e foca a recuperação das aprendizagens das crianças do 3º, 4º e 5º ano afetadas pela pandemia.

Magé se habilitou para concorrer ao selo através da formação de gestores e professores e o desenvolvimento da alfabetização dos alunos na rede municipal de ensino. Com isso, foi um dos destaques no estado do Rio de Janeiro, ficando acima da média estadual. O estado foi premiado com selo bronze.

“É com muita alegria que celebramos mais uma grande conquista, mais uma grande vitória para a educação do nosso município. A Rede Municipal de Educação de Magé foi reconhecida pelo Ministério da Educação, uma premiação que valoriza o esforço e a dedicação de toda a nossa equipe no compromisso das nossas crianças”, comemorou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.