Prefeitura de Magé - Divulgação

Prefeitura de MagéDivulgação

Publicado 21/10/2026 17:11

A iniciativa pretende reunir moradores de diversas regiões para apresentar ideias, sugestões e demandas relacionadas ao futuro do município. As reuniões serão realizadas em escolas municipais, centros culturais e outros espaços públicos, contemplando os seis distritos de Magé.

A primeira audiência está marcada para o dia 4 de novembro, às 18h, no sexto distrito, em Vila Inhomirim. O encontro será realizado na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, localizada na Avenida Santos Dumont, no Parque Santana.

No dia 7 de novembro, às 10h, será a vez do terceiro distrito, Rio do Ouro. A reunião acontecerá no CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais de Magé), na Estrada Municipal Antônio Além Bergara, em Cachoeira Grande.

A programação continua no dia 9 de novembro, às 18h, no quarto distrito, Suruí, na Escola Municipal Ophelia Ribeiro Martins, situada na Avenida Isabel de Paula, número 174.

No quinto distrito, Guia de Pacobaíba, a audiência será realizada no dia 11 de novembro, às 18h, na Escola Municipal Paulo Freire, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, números 731 a 799, em Mauá.

Já no dia 14 de novembro, às 10h, a população do segundo distrito, Santo Aleixo, poderá participar da discussão no Centro Cultural Waldemar Mello, na Rua Laura Magalhães Teixeira, número 651, em Britador.

O encerramento do calendário será no dia 16 de novembro, às 18h, no primeiro distrito, Magé, com reunião na Casa Festa, localizada na Rua Manoel Afonso Cardoso, número 157.

Participação popular

Além da presença nas audiências, os moradores podem contribuir com o processo por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Magé, em mage.rj.gov.br. A ferramenta permite encaminhar ideias e sugestões que poderão auxiliar na construção do documento.

O Plano Diretor é um instrumento de planejamento urbano que estabelece diretrizes para a organização e o crescimento das cidades. Entre os temas que podem integrar as discussões estão o uso e a ocupação do solo, a mobilidade, a preservação ambiental, a infraestrutura e a expansão urbana.

A participação dos moradores é importante para identificar necessidades específicas de cada região e contribuir para que o planejamento municipal considere as características e demandas dos diferentes distritos.

Com a realização das audiências descentralizadas, a Prefeitura busca aproximar o debate da população e criar oportunidades para que os cidadãos participem das decisões relacionadas ao desenvolvimento de Magé nos próximos anos.