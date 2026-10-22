Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em MagéDivulgação/Prefeitura de Magé

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Igor Silva
A Carreta Oftalmológica do programa Agora Tem Especialistas já realizou mais de 2,4 mil atendimentos e mais de 1,7 mil cirurgias de catarata em Magé desde que chegou ao município, em setembro. A unidade está instalada na Arena Magé, em Bongaba, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Magé e o Ministério da Saúde.

No local, são realizadas consultas, exames e cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é chegar a 3 mil cirurgias até o encerramento da ação no município.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento. O morador que precisa de avaliação oftalmológica deve procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima para solicitar o atendimento. A partir do encaminhamento feito pela rede municipal, o paciente é direcionado para os serviços disponíveis na carreta.

A prefeita Jamille Cozzolino destacou os resultados alcançados e anunciou que a unidade permanecerá por mais tempo na cidade.
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em Magé - Divulgação/Prefeitura de Magé
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em MagéDivulgação/Prefeitura de Magé


“Fico muito feliz em ver Magé recebendo uma iniciativa tão importante como essa. Essa união com o Ministério da Saúde fortalece o nosso trabalho e permite levar mais cuidado à população. Já alcançamos um número expressivo de cirurgias e queremos avançar ainda mais, garantindo que os mageenses tenham acesso a um atendimento de qualidade e possam cuidar da saúde dos olhos. E fico feliz em anunciar que a carreta ficará até dezembro na nossa cidade”, afirmou a prefeita.

Para a secretária municipal de Saúde, Larissa Fernandes, a presença da carreta ajuda a ampliar a capacidade de atendimento oftalmológico da rede.

“Estamos conseguindo atender pacientes que precisam de avaliação, exames e cirurgia, trazendo esse serviço para dentro do município. Já são mais de 2,4 mil atendimentos e mais de 1,7 mil cirurgias realizadas, e seguimos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para alcançar a meta prevista até o fim da ação”, destacou.
Resultados expressivos

O diretor nacional do programa Agora Tem Especialistas, Dr. Rodrigo Oliveira, também ressaltou os resultados da parceria em Magé.

“Fico muito feliz com essa parceria e com os resultados que estamos alcançando em Magé. A realização de mais de 1,7 mil cirurgias mostra o impacto desse trabalho e a importância de unir esforços para ampliar o acesso da população aos serviços especializados. Nossa meta é chegar a 3 mil cirurgias até o encerramento da ação”, declarou.
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em Magé - Divulgação/Prefeitura de Magé
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em MagéDivulgação/Prefeitura de Magé


A Carreta Oftalmológica integra o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, voltado à ampliação da oferta de atendimentos especializados pelo SUS. Em Magé, a unidade permanece instalada na Arena Magé, em Bongaba, até dezembro.

Como solicitar atendimento
Quem precisa de avaliação oftalmológica deve procurar a USF mais próxima para solicitar o atendimento. Os serviços realizados na carreta são feitos mediante agendamento.
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Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em Magé
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