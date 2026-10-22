Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé Yves Lohan/Divulgação
Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé
Deputado alertou na Alerj que o 34º BPM opera com cerca de 320 policiais e cobrou o envio de pelo menos 60 novos agentes
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