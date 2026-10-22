Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé - Yves Lohan/Divulgação

Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé Yves Lohan/Divulgação

Publicado 22/10/2026 16:59

Segundo os dados apresentados pelo parlamentar, a unidade, que tem efetivo previsto de 542 policiais, atualmente opera com cerca de 320 agentes. A redução, segundo ele, compromete o policiamento e dificulta a manutenção dos sete Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) de Magé e de um posto de policiamento comunitário.

Vinicius também relatou que, desde o início do mandato, cobra providências do Governo do Estado. Após entregar um ofício ao secretário de Estado da Casa Civil, Flávio Willeman, o deputado afirmou que aguardava uma resposta sobre o reforço policial, mas, passados mais de três meses, a situação continuava sem solução.

Durante o pronunciamento, o parlamentar apresentou dados referentes ao período de 20 de julho a 18 de outubro: 101 pessoas presas, outras 16 apreendidas, mais de 19 armas de fogo apreendidas, incluindo seis fuzis, e mais de 35 quilos de drogas.

“Até quando a população de Magé e Guapimirim ficará com as armas dos bandidos apontadas sobre a sua cabeça?”, questionou o deputado, ao alertar para o avanço do tráfico de drogas e a necessidade de uma resposta efetiva do Estado.

O parlamentar defendeu o envio de pelo menos 60 policiais para o 34º BPM e ressaltou que os agentes que já atuam na região enfrentam as investidas do crime organizado mesmo com efetivo reduzido.

“Magé e Guapimirim fazem parte do Estado do Rio de Janeiro e precisa receber a atenção que merece. Não adianta mandar apenas 10 ou 15 policiais. Precisamos de reforço de verdade. Segurança pública não se faz com improviso, mas com planejamento e seriedade”, concluiu.