Dia de Nossa Senhora de Fátima pode entrar no calendário oficial do RJDivulgação
Dia de Nossa Senhora de Fátima vai entrar no calendário do estado
Alerj aprovou projeto de lei, do deputado Vinicius Cozzolino (PSD), que inclui o 13 de maio, no calendário oficial do estado
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Magé abre indicações para a Medalha do Mérito Cultural
População pode indicar pessoas ou entidades com atuação relevante na cultura do município até o dia 21 de novembro
Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé
Deputado alertou na Alerj que o 34º BPM opera com cerca de 320 policiais e cobrou o envio de pelo menos 60 novos agentes
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em Magé
Programa Agora Tem Especialistas já soma mais de 2,4 mil atendimentos no município e tem como meta chegar a 3 mil cirurgias
Magé promove audiências públicas para novo Plano Diretor Sustentável
Os encontros estão programados para ocorrer entre os dias 4 e 16 de novembro, em diferentes distritos da cidade
Igrejas centenárias preservam história, fé e patrimônio de Magé
Com templos que remontam ao século XVIII, município da Baixada Fluminense reúne arquitetura sacra e memória religiosa
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