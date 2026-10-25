Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República - afp

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República afp

Publicado 25/10/2026 23:21 | Atualizado 25/10/2026 23:42

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no município, tanto em números absolutos quanto proporcionalmente, em comparação com o primeiro turno. Os dados também apontam uma redução no número de eleitores que deixaram de comparecer às urnas.



No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 85.481 votos, o equivalente a 57,92% da votação em Magé. Lula contabilizou 51.814 votos, correspondentes a 35,11%. A diferença entre os dois candidatos era de 33.667 votos, com uma vantagem de 22,81 pontos percentuais para o representante do PL.



Já no segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 87.229 votos, alcançando 57,66% dos votos válidos. Lula, por sua vez, chegou a 64.054 votos, o equivalente a 42,34%. A diferença entre os dois candidatos caiu para 23.175 votos, uma redução de 10.492 votos em relação à primeira etapa da disputa.



Lula registra crescimento na votação



O desempenho de Lula no segundo turno representa um acréscimo de 12.240 votos em relação ao primeiro. Em termos percentuais, o petista avançou 7,23 pontos percentuais, passando de 35,11% para 42,34%.



Flávio Bolsonaro também aumentou sua votação em números absolutos, com 1.748 votos a mais do que no primeiro turno. Apesar disso, sua participação percentual recuou 0,26 ponto percentual, de 57,92% para 57,66%.



A comparação mostra que Lula conseguiu reduzir a distância para o adversário em Magé, embora Flávio tenha mantido uma vantagem superior a 15 pontos percentuais no segundo turno. A diferença percentual entre os dois caiu de 22,81 para 15,32 pontos percentuais.



O resultado evidencia que, embora o candidato do PL tenha preservado uma votação expressiva no município, o petista conseguiu ampliar sua presença entre os eleitores na etapa decisiva da eleição presidencial. Magé, na Baixada Fluminense, manteve a preferência por Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026 . Apesar da vantagem do candidato do PL,ampliou sua votação no município, tanto em números absolutos quanto proporcionalmente, em comparação com o primeiro turno. Os dados também apontam uma redução no número de eleitores que deixaram de comparecer às urnas.No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 85.481 votos, o equivalente a 57,92% da votação em Magé. Lula contabilizou 51.814 votos, correspondentes a 35,11%. A diferença entre os dois candidatos era de 33.667 votos, com uma vantagem de 22,81 pontos percentuais para o representante do PL.Já no segundo turno,recebeu 87.229 votos, alcançando 57,66% dos votos válidos. Lula, por sua vez, chegou a 64.054 votos, o equivalente a 42,34%. A diferença entre os dois candidatos caiu para 23.175 votos, uma redução de 10.492 votos em relação à primeira etapa da disputa.O desempenho de Lula no segundo turno representa um acréscimo de 12.240 votos em relação ao primeiro. Em termos percentuais, o petista avançou 7,23 pontos percentuais, passando de 35,11% para 42,34%.Flávio Bolsonaro também aumentou sua votação em números absolutos, com 1.748 votos a mais do que no primeiro turno. Apesar disso, sua participação percentual recuou 0,26 ponto percentual, de 57,92% para 57,66%.A comparação mostra que Lula conseguiu reduzir a distância para o adversário em Magé, embora Flávio tenha mantido uma vantagem superior a 15 pontos percentuais no segundo turno. A diferença percentual entre os dois caiu de 22,81 para 15,32 pontos percentuais.O resultado evidencia que, embora o candidato dotenha preservado uma votação expressiva no município, o petista conseguiu ampliar sua presença entre os eleitores na etapa decisiva da eleição presidencial.

Abstenção diminui no segundo turno



Outro dado que chama a atenção é a redução da abstenção em Magé. No primeiro turno, 37.662 eleitores não compareceram às urnas. No segundo, esse número caiu para 36.671, uma diferença de 991 eleitores.



A queda corresponde a uma redução de aproximadamente 2,63% no número de abstenções entre os dois turnos. Considerando o total de 192.907 eleitores implícito nos números informados para o segundo turno, a taxa de abstenção passou de aproximadamente 19,52% para 19,01%, uma diminuição de cerca de 0,51 ponto percentual.



Apesar da redução, mais de 36 mil eleitores deixaram de votar na segunda etapa da disputa, um contingente significativo diante do eleitorado municipal.

Segundo turno teve mais de 151 mil votos válidos



No segundo turno, Magé registrou 151.283 votos válidos. Além disso, foram contabilizados 1.924 votos em branco, correspondentes a 1,23%, e 3.029 votos nulos, o equivalente a 1,94%.



Somados, os votos em branco e nulos chegaram a 4.953 registros, demonstrando que uma parcela do eleitorado optou por não escolher nenhum dos dois candidatos que disputavam a Presidência da República na etapa final.



O balanço dos dois turnos aponta, portanto, para dois movimentos distintos em Magé: a manutenção da liderança de Flávio Bolsonaro e o crescimento da votação de Lula. Mesmo sem reverter o resultado local, o petista diminuiu a diferença em mais de 10 mil votos, enquanto a abstenção apresentou uma queda de 2,63%.