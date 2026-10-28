Mulher é presa por exercer ilegalmente a odontologia em Magé - Reprodução/Polícia Civil

Mulher é presa por exercer ilegalmente a odontologia em MagéReprodução/Polícia Civil

Publicado 28/10/2026 15:50 | Atualizado 28/10/2026 15:54

Polícia Civil em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), após uma denúncia sobre o exercício irregular da profissão.



A ação contou com a participação de agentes da 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos), que prestaram apoio à equipe responsável pela fiscalização do estabelecimento. Durante a inspeção, os policiais identificaram a suspeita, que estaria realizando procedimentos odontológicos sem possuir a habilitação necessária para exercer a atividade.



No momento em que as equipes chegaram à clínica, a mulher estava prestes a iniciar um atendimento a um paciente. Durante a fiscalização, foram encontrados e apreendidos diversos equipamentos utilizados em procedimentos odontológicos, que poderão contribuir para a apuração das circunstâncias em que os atendimentos eram realizados.



Questionada pelos agentes, a suspeita declarou não possuir formação superior em Odontologia e afirmou que sequer havia iniciado um curso universitário na área. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, ela relatou ter participado apenas de uma palestra relacionada a procedimentos odontológicos.



Após a fiscalização, as pessoas envolvidas na ocorrência foram encaminhadas à unidade policial para que os fatos fossem analisados pela autoridade competente. Com base nos elementos apresentados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante da mulher. Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de exercer ilegalmente a profissão de cirurgiã-dentista em uma clínica odontológica localizada no distrito de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense . A prisão ocorreu, nesta quarta-feira, 28, durante uma fiscalização realizada pelaem conjunto com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), após uma denúncia sobre o exercício irregular da profissão.A ação contou com a participação de agentes da 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos), que prestaram apoio à equipe responsável pela fiscalização do estabelecimento. Durante a inspeção, os policiais identificaram a suspeita, que estaria realizandosem possuir a habilitação necessária para exercer a atividade.No momento em que as equipes chegaram à clínica, a mulher estava prestes a iniciar um atendimento a um paciente. Durante a fiscalização, foram encontrados e apreendidos diversos equipamentos utilizados em procedimentos odontológicos, que poderão contribuir para a apuração das circunstâncias em que os atendimentos eram realizados.Questionada pelos agentes, a suspeita declarou não possuir formação superior em Odontologia e afirmou que sequer havia iniciado um curso universitário na área. Segundo as informações divulgadas pela, ela relatou ter participado apenas de uma palestra relacionada a procedimentos odontológicos.Após a fiscalização, as pessoas envolvidas na ocorrência foram encaminhadas à unidade policial para que os fatos fossem analisados pela autoridade competente. Com base nos elementos apresentados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante da mulher.

Exercício ilegal da profissão



O caso foi registrado por meio do Auto de Prisão em Flagrante (APF). A suspeita foi enquadrada, em tese, nos artigos 282, 171 e 307 do Código Penal, que tratam, respectivamente, do exercício ilegal de profissão da área da saúde, estelionato e falsa identidade.



A investigação deverá apurar as circunstâncias da atuação da mulher na clínica e os possíveis prejuízos causados aos pacientes. A ocorrência também chama a atenção para os riscos associados à realização de procedimentos odontológicos por pessoas sem formação e habilitação profissional, uma vez que essas intervenções podem comprometer a saúde e a segurança dos pacientes.



A Polícia Civil destacou a importância da atuação integrada com os conselhos profissionais para identificar e combater atividades exercidas de maneira irregular. A parceria entre as instituições permite intensificar a fiscalização de estabelecimentos e contribuir para a proteção da população contra práticas que possam representar riscos à saúde pública.



A prisão ocorreu no âmbito de uma ação conjunta das forças de segurança e do órgão fiscalizador da categoria. A suspeita responde, neste momento, pelas acusações atribuídas à ocorrência, que ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.