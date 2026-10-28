Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada

Magé abre inscrições para o 5º Festival da EmpadaDivulgação/Prefeitura de Magé
Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que residam ou sejam domiciliadas em Magé. Para concorrer, o participante deverá inscrever também a receita da empada que será apresentada durante o festival.
A inscrição pode ser feita pelo site oficial da Prefeitura de Magé. Quem precisar de auxílio também poderá realizar o cadastro presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, na Rua Sebastião Reis, nº 21, em Flexeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O prazo termina às 17h do dia 13 de novembro.
Após o período de inscrições, os participantes passam por uma pré-seleção, prevista para acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Cada concorrente deverá apresentar seis unidades da receita inscrita para avaliação do júri, que será composto por chefs de cozinha e profissionais da gastronomia no júri técnico e participação de convidados no júri popular, além da campeã da última edição do festival, Gabriela Brum.
Sabor, apresentação, textura e originalidade serão levados em consideração durante a avaliação. Os dez participantes que alcançarem as maiores notas seguem para a final. A lista dos classificados será divulgada no dia 1º de dezembro, no site da Prefeitura de Magé.
Final em Pau Grande
A escolha da melhor empada de Magé de 2026 será realizada no dia 18 de dezembro, a partir das 17h, em Pau Grande. Na etapa final, as dez receitas classificadas serão novamente apresentadas ao júri.
Além da disputa pelo título, os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro. O vencedor levará R$ 1.500, enquanto o segundo colocado receberá R$ 800 e o terceiro, R$ 500.
Durante o evento, os participantes também poderão comercializar suas empadas. Com isso, além da avaliação do concurso, o público terá a oportunidade de conhecer e comprar as receitas preparadas pelos concorrentes.
Serviço – 5º Festival da Empada de Magé
Inscrições: de 26 de outubro a 13 de novembro
Quem pode participar: maiores de 18 anos, residentes ou domiciliados em Magé
Inscrição: gratuita, pelo site da Prefeitura de Magé ou presencialmente na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Atendimento presencial: Rua Sebastião Reis, nº 21, Flexeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Pré-seleção: de 16 a 19 de novembro
Divulgação dos finalistas: 1º de dezembro
Final: 18 de dezembro, a partir das 17h
Local da final: Pau Grande
Premiação: R$ 1.500 para o 1º lugar, R$ 800 para o 2º e R$ 500 para o 3º colocado
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