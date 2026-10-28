Magé abre inscrições para o 5º Festival da EmpadaDivulgação/Prefeitura de Magé

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Igor Silva
A Prefeitura de Magé abriu as inscrições para a quinta edição do Festival da Empada. O concurso é voltado a moradores do município e busca valorizar os talentos da gastronomia local, além de incentivar quem empreende no setor. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 13 de novembro.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que residam ou sejam domiciliadas em Magé. Para concorrer, o participante deverá inscrever também a receita da empada que será apresentada durante o festival.
Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada - Divulgação/Prefeitura de Magé
Magé abre inscrições para o 5º Festival da EmpadaDivulgação/Prefeitura de Magé


A inscrição pode ser feita pelo site oficial da Prefeitura de Magé. Quem precisar de auxílio também poderá realizar o cadastro presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, na Rua Sebastião Reis, nº 21, em Flexeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O prazo termina às 17h do dia 13 de novembro.

Após o período de inscrições, os participantes passam por uma pré-seleção, prevista para acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Cada concorrente deverá apresentar seis unidades da receita inscrita para avaliação do júri, que será composto por chefs de cozinha e profissionais da gastronomia no júri técnico e participação de convidados no júri popular, além da campeã da última edição do festival, Gabriela Brum.

Sabor, apresentação, textura e originalidade serão levados em consideração durante a avaliação. Os dez participantes que alcançarem as maiores notas seguem para a final. A lista dos classificados será divulgada no dia 1º de dezembro, no site da Prefeitura de Magé.

Final em Pau Grande

A escolha da melhor empada de Magé de 2026 será realizada no dia 18 de dezembro, a partir das 17h, em Pau Grande. Na etapa final, as dez receitas classificadas serão novamente apresentadas ao júri.
Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada - Divulgação/Prefeitura de Magé
Magé abre inscrições para o 5º Festival da EmpadaDivulgação/Prefeitura de Magé


Além da disputa pelo título, os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro. O vencedor levará R$ 1.500, enquanto o segundo colocado receberá R$ 800 e o terceiro, R$ 500.

Durante o evento, os participantes também poderão comercializar suas empadas. Com isso, além da avaliação do concurso, o público terá a oportunidade de conhecer e comprar as receitas preparadas pelos concorrentes.

Serviço – 5º Festival da Empada de Magé
Inscrições: de 26 de outubro a 13 de novembro
Quem pode participar: maiores de 18 anos, residentes ou domiciliados em Magé
Inscrição: gratuita, pelo site da Prefeitura de Magé ou presencialmente na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Atendimento presencial: Rua Sebastião Reis, nº 21, Flexeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Pré-seleção: de 16 a 19 de novembro
Divulgação dos finalistas: 1º de dezembro
Final: 18 de dezembro, a partir das 17h
Local da final: Pau Grande
Premiação: R$ 1.500 para o 1º lugar, R$ 800 para o 2º e R$ 500 para o 3º colocado
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Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada
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