Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé abre inscrições para o 5º Festival da EmpadaDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 28/10/2026 21:24

Magé abre inscrições para o 5º Festival da Empada Divulgação/Prefeitura de Magé

A inscrição pode ser feita pelo site oficial da Prefeitura de Magé. Quem precisar de auxílio também poderá realizar o cadastro presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, na Rua Sebastião Reis, nº 21, em Flexeiras, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O prazo termina às 17h do dia 13 de novembro.Após o período de inscrições, os participantes passam por uma pré-seleção, prevista para acontecer entre os dias 16 e 19 de novembro, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Cada concorrente deverá apresentar seis unidades da receita inscrita para avaliação do júri, que será composto por chefs de cozinha e profissionais dano júri técnico e participação de convidados no júri popular, além da campeã da última edição do festival, Gabriela Brum.Sabor, apresentação, textura e originalidade serão levados em consideração durante a avaliação. Os dez participantes que alcançarem as maiores notas seguem para a final. A lista dos classificados será divulgada no dia 1º de dezembro, no site da Prefeitura de Magé.A escolha da melhor empada de Magé de 2026 será realizada no dia 18 de dezembro, a partir das 17h, em Pau Grande. Na etapa final, as dez receitas classificadas serão novamente apresentadas ao júri.