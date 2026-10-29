Polícia realiza operação contra Comando Vermelho em Magé - Reprodução/Polícia Civil

Polícia realiza operação contra Comando Vermelho em MagéReprodução/Polícia Civil

Publicado 29/10/2026 17:43

Operação Mosaico II, em Magé, na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes do A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (29), a, em Magé, na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho investigados por envolvimento com o tráfico de drogas nos bairros de Suruí e Santa Dalila. Os agentes prenderam quatro integrantes do crime organizado em Suruí, apreenderam pistola, munição e mais de 600 g de entorpecentes.

A operação é um desdobramento de uma primeira fase, realizada em 2 de setembro.



Coordenada pela 65ª Delegacia de Polícia (Magé), a ofensiva contou com a participação de unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB). A iniciativa dá continuidade ao trabalho de inteligência e investigação desenvolvido pelas equipes policiais para identificar e localizar suspeitos ligados à organização criminosa que atua na região.



Segundo as investigações, o grupo criminoso busca ampliar seu domínio territorial por meio da atuação armada. Ainda de acordo com a Polícia Civil, integrantes da organização submetem moradores a intimidações e restrições de direitos, situação que está no centro das apurações conduzidas pelas equipes responsáveis pelo caso.



A nova etapa da Operação Mosaico representa o aprofundamento das diligências iniciadas na primeira fase. Os investigadores ampliaram o cruzamento de informações e deram continuidade ao levantamento de dados para identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas e avançar no cumprimento das medidas judiciais.



Investigação busca conter avanço territorial da facção



O foco da operação é a atuação de integrantes do Comando Vermelho nos bairros de Suruí e Santa Dalila. Conforme a Polícia Civil, as investigações apontam uma tentativa de expansão da presença da organização criminosa nessas localidades, com o uso de armas e práticas de intimidação contra a população.



O trabalho policial busca reunir elementos que permitam responsabilizar os suspeitos investigados e interromper as atividades criminosas atribuídas ao grupo. A atuação conjunta das unidades do DGPB também integra a estratégia de enfrentamento às organizações criminosas na Baixada Fluminense.



A operação é conduzida a partir de informações reunidas durante as investigações e do cumprimento de mandados expedidos pela Justiça. A Polícia Civil não detalhou, até o momento, o número de ordens judiciais que estão sendo cumpridas nem a quantidade de agentes mobilizados na ação.



A Operação Mosaico II integra a sequência de ações investigativas conduzidas pela 65ª DP para combater o tráfico de drogas e apurar a atuação de integrantes de organizações criminosas em Magé. As diligências seguem voltadas à localização dos investigados e ao cumprimento das determinações judiciais.

