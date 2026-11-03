Projeto leva estudantes de Magé a uma viagem pela cultura localDivulgação/Arquivo pessoal
A proposta vai além de uma atividade extraclasse. O projeto busca construir uma relação mais próxima entre as universidades e as escolas públicas, reconhecendo o ambiente escolar como um espaço de produção de conhecimento, experiências e saberes. A iniciativa também procura mostrar aos jovens que o ensino superior é uma possibilidade concreta de formação e de transformação de suas trajetórias pessoais e profissionais.
Em Magé, o roteiro proporcionou aos estudantes uma verdadeira viagem pela história e pela identidade cultural do município. Entre os locais visitados estavam o antigo prédio da fábrica de Santo Aleixo, a centenária Igreja de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade, o Poço Bento e o busto de Maria Conga, importante referência da memória e da resistência negra na região.
Um dos momentos marcantes da atividade aconteceu durante a visita ao Quilombo de Bongaba, onde o grupo foi recebido pela liderança quilombola Pai Paulo. O encontro possibilitou uma aproximação com as histórias, tradições e experiências da comunidade, além de destacar a importância dos quilombos na preservação da memória, da identidade e da cultura afro-brasileira.
A atividade proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer lugares que fazem parte da história de Magé, muitas vezes presentes no cotidiano da população, mas que nem sempre recebem a atenção necessária nos processos tradicionais de aprendizagem. Ao entrar em contato com esses espaços e com as pessoas responsáveis por preservar suas histórias, os estudantes puderam compreender a importância do patrimônio histórico e cultural para a construção da identidade coletiva.
O projeto é desenvolvido por estudantes vinculados ao LEEHPaC/PUC-Rio/UERJ e ao PET História, em parceria com professores e alunos das escolas participantes. As ações incluem oficinas, rodas de conversa, pesquisas, visitas a espaços de memória e patrimônio e elaboração de materiais didáticos.
A iniciativa também prevê o movimento inverso: estudantes e professores das escolas parceiras são recebidos na PUC-Rio para visitas guiadas, oficinas e atividades formativas, permitindo que conheçam de perto o ambiente universitário.
Fundamentado na integração entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto valoriza o protagonismo dos jovens e promove uma troca de conhecimentos entre diferentes gerações e instituições.
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