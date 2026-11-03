Estudante de Magé leva debate sobre mulheres na ciência à FiocruzDivulgação/Arquivo pessoal
A participação da jovem representa um importante reconhecimento do esforço de estudantes que, mesmo diante dos desafios de acesso ao ensino superior, encontram na educação caminhos para realizar seus sonhos e transformar suas realidades. Ao ocupar um espaço de referência nacional na produção científica e na pesquisa em saúde, Suelen também leva consigo a representatividade de uma comunidade quilombola e de tantos jovens que buscam oportunidades por meio do conhecimento.
Durante sua participação, a estudante destacou a importância de ampliar a presença feminina no universo científico, valorizando o papel das mulheres na produção de conhecimento, nas pesquisas e no desenvolvimento de soluções que beneficiam toda a sociedade. Sua fala também evidenciou a dimensão humana da ciência, especialmente quando relacionada ao compromisso de cuidar das pessoas e contribuir para salvar vidas.
A conquista é motivo de orgulho para o Quilombo de Bongaba e, especialmente, para Pai Paulo de Ogum, idealizador do Pré-Vestibular Social. O projeto nasceu com o propósito de ampliar oportunidades educacionais e oferecer aos estudantes da comunidade condições para disputar uma vaga nas universidades e construir novos caminhos profissionais.
"Mais do que uma participação em uma palestra, essa experiência simboliza a força da educação popular e das iniciativas comunitárias na democratização do acesso ao ensino superior. Também chama atenção para a necessidade de incentivar outras meninas e mulheres a ingressarem nas áreas científicas, contribuindo para uma ciência cada vez mais diversa e representativa", disse Suelen.
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