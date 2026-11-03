Estudante de Magé leva debate sobre mulheres na ciência à FiocruzDivulgação/Arquivo pessoal

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Igor Silva
A educação como instrumento de transformação social e a ocupação de espaços historicamente restritos são marcas de uma conquista que merece ser celebrada em Magé. Suelen Jacomassi, estudante do Pré-Vestibular Social do Quilombo de Bongaba, participou de uma palestra na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde falou sobre a importância das mulheres na ciência e emocionou ao compartilhar sua dedicação aos estudos e o desejo de construir uma carreira capaz de salvar vidas.
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A participação da jovem representa um importante reconhecimento do esforço de estudantes que, mesmo diante dos desafios de acesso ao ensino superior, encontram na educação caminhos para realizar seus sonhos e transformar suas realidades. Ao ocupar um espaço de referência nacional na produção científica e na pesquisa em saúde, Suelen também leva consigo a representatividade de uma comunidade quilombola e de tantos jovens que buscam oportunidades por meio do conhecimento.

Durante sua participação, a estudante destacou a importância de ampliar a presença feminina no universo científico, valorizando o papel das mulheres na produção de conhecimento, nas pesquisas e no desenvolvimento de soluções que beneficiam toda a sociedade. Sua fala também evidenciou a dimensão humana da ciência, especialmente quando relacionada ao compromisso de cuidar das pessoas e contribuir para salvar vidas.

A conquista é motivo de orgulho para o Quilombo de Bongaba e, especialmente, para Pai Paulo de Ogum, idealizador do Pré-Vestibular Social. O projeto nasceu com o propósito de ampliar oportunidades educacionais e oferecer aos estudantes da comunidade condições para disputar uma vaga nas universidades e construir novos caminhos profissionais.
"Acompanhar a participação de Suelen em uma instituição como a Fiocruz representa a concretização de um trabalho construído com dedicação, compromisso e confiança no potencial dos jovens. A postura da estudante e a maneira como ela apresentou suas ideias reforçam a importância de investir na formação de pessoas que possam ocupar espaços de conhecimento e decisão", afirmou Pai Paulo.

"Mais do que uma participação em uma palestra, essa experiência simboliza a força da educação popular e das iniciativas comunitárias na democratização do acesso ao ensino superior. Também chama atenção para a necessidade de incentivar outras meninas e mulheres a ingressarem nas áreas científicas, contribuindo para uma ciência cada vez mais diversa e representativa", disse Suelen.