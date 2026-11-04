A Prefeitura de Magé divulgou o calendário de matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027Divulgação/Prefeitura de Magé
Cada etapa possui prazos e procedimentos específicos. A renovação e o remanejamento serão realizados presencialmente nas unidades escolares, enquanto as transferências internas por solicitação das famílias e as inscrições para novos estudantes acontecerão pela internet, no endereço prematricula.educacao.mage.rj.gov.br.
Para orientar os responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação também estabeleceu os procedimentos necessários para cada modalidade, incluindo a apresentação de documentos e a confirmação das vagas.
Renovação de matrículas: 3 a 23 de novembro de 2026
Para renovar a matrícula, o responsável legal deverá comparecer presencialmente à secretaria da escola ou creche onde o estudante está matriculado. Durante o atendimento, será necessário atualizar os dados cadastrais, apresentar eventuais documentos pendentes e assinar a ficha de matrícula.
A atualização inclui informações como endereço, telefone para contato e dados necessários ao acompanhamento escolar. Também deverão ser informadas possíveis necessidades específicas de apoio e acessibilidade do estudante, para que a unidade possa organizar o atendimento adequado.
O responsável que não realizar a renovação dentro do prazo perderá a reserva da vaga na unidade de origem. Nesse caso, será necessário realizar uma nova inscrição no período destinado às matrículas novas, ficando a escolha da escola condicionada à disponibilidade de vagas.
Remanejamento interno: dezembro de 2026 e janeiro de 2027
O procedimento será realizado presencialmente, em dois períodos:
Educação Infantil: 1º a 21 de dezembro de 2026.
Ensino Fundamental I e II: 4 a 6 de janeiro de 2027.
A definição da escola de destino levará em consideração a disponibilidade de vagas, a proximidade da residência e as necessidades de atendimento dos estudantes. Caso não seja possível atender às opções indicadas, a Secretaria Municipal de Educação poderá definir outra unidade para assegurar a continuidade dos estudos.
Após a confirmação do encaminhamento, o responsável deverá procurar a escola de origem para retirar a documentação necessária e comparecer à unidade de destino para efetivar a matrícula dentro do período estabelecido.
Transferência interna: 14 e 15 de janeiro de 2027
A solicitação deverá ser realizada exclusivamente pela internet, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2027, pelo site prematricula.educacao.mage.rj.gov.br.
Para solicitar a transferência, o responsável deverá acessar o cadastro do estudante no sistema e consultar a disponibilidade de vagas para o ano ou fase de escolaridade correspondente na unidade pretendida. Caso exista vaga e a família opte pela mudança, será necessário concluir a solicitação e emitir o protocolo de transferência.
Em seguida, o responsável deverá solicitar a documentação escolar na unidade de origem e comparecer à escola de destino para confirmar a matrícula.
De acordo com as orientações previstas na resolução, a confirmação deverá ocorrer em até três dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à inscrição. O não comparecimento dentro desse prazo implicará a desistência da vaga disponibilizada para transferência.
A matrícula na escola de origem será mantida até que a transferência seja efetivamente confirmada na nova unidade.
Novas matrículas: janeiro e fevereiro de 2027
O procedimento será realizado exclusivamente pela internet, por meio do sistema oficial de pré-matrícula.
Confira o calendário:
20 e 21 de janeiro: período exclusivo para inscrições de pessoas com deficiência (PCD), contemplando Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
22 de janeiro a 2 de fevereiro: inscrições para Educação Infantil, nas turmas de Creche I e II e Pré-Escolar I e II.
26 de janeiro a 2 de fevereiro: inscrições para Ensino Fundamental I e II.
29 de janeiro a 2 de fevereiro: inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA), referentes ao primeiro semestre de 2027.
Para realizar a inscrição, o responsável deverá acessar o site prematricula.educacao.mage.rj.gov.br, preencher o cadastro com as informações do estudante e do responsável legal, selecionar a etapa de ensino correspondente e concluir a solicitação, emitindo o protocolo de pré-matrícula.
É importante conferir todos os dados informados, pois eles serão verificados pela unidade escolar no momento da efetivação da matrícula.
Após a disponibilização da vaga no sistema, o responsável terá até três dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à disponibilização, para comparecer presencialmente à unidade indicada, apresentar o protocolo de inscrição e entregar a documentação necessária.
O não comparecimento dentro do prazo implicará a desistência da vaga disponibilizada, que poderá ser oferecida a outro estudante.
As inscrições e a distribuição de vagas estarão condicionadas à oferta da etapa de ensino correspondente e à disponibilidade de atendimento nas unidades escolares.
Atenção às matrículas para berçário: as inscrições de novos alunos para Berçário I e II serão realizadas exclusivamente por meio de edital específico de vagas para a Educação Infantil, não fazendo parte do calendário regular de pré-matrícula apresentado acima.
Quais documentos são necessários para a matrícula?
Confira a relação:
Certidão de nascimento ou casamento do estudante;
RG e CPF do estudante, obrigatórios a partir dos 18 anos;
RG e CPF do responsável legal;
Comprovante de residência atualizado, com CEP correto, ou declaração da associação de moradores ou documento equivalente, em nome do responsável legal;
Duas fotografias recentes, no formato 3×4;
Cartão de vacinação do estudante;
Número de telefone atualizado do responsável ou do próprio estudante, quando maior de idade ou emancipado, e, sempre que possível, outro telefone para contato;
Endereço de e-mail atualizado;
Histórico escolar ou declaração de transferência atualizada, com indicação do ano ou fase de escolaridade e dos resultados escolares, exceto para ingresso na Educação Infantil;
Termo de guarda, provisório ou definitivo, nos casos em que for aplicável.
Também deverão ser informadas possíveis deficiências, necessidades específicas de apoio e condições de acessibilidade do estudante, acompanhadas da documentação pertinente, quando disponível.
A matrícula de estudantes com deficiência não poderá ser condicionada à apresentação de laudo médico, diagnóstico clínico ou indicação de CID.
Caso algum documento esteja pendente, o responsável deverá procurar a unidade escolar para receber as orientações de regularização. A resolução prevê prazo de até 45 dias para apresentação dos documentos faltantes, observadas as regras aplicáveis.
Fila de espera: a partir de 22 de fevereiro de 2027
O cadastro deverá ser feito pela internet, no endereço prematricula.educacao.mage.rj.gov.br.
O atendimento dependerá da disponibilidade de vagas nas unidades educacionais da rede.
Matrículas da EJA para o segundo semestre
A renovação das matrículas dos estudantes que já estiverem cursando a modalidade acontecerá presencialmente, nas unidades escolares, de 5 a 23 de julho de 2027.
Já as inscrições para novos alunos serão realizadas pela internet, de 12 a 23 de julho de 2027, por meio do sistema oficial de pré-matrícula.
A Secretaria Municipal de Educação orienta que os responsáveis acompanhem os prazos estabelecidos para cada etapa e procurem as unidades escolares em caso de dúvidas sobre os procedimentos presenciais.
Acesse o sistema oficial de pré-matrícula: https://prematricula.educacao.mage.rj.gov.br/
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