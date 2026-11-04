VIII Feira Cultural do Quilombo de Bongaba celebra ancestralidade em MagéDivulgação
A participação de Magé no encontro representa uma oportunidade de valorizar a história, a identidade e a capacidade empreendedora dos territórios quilombolas do município, além de ampliar a divulgação de seus produtos e tradições para novos públicos. A feira reunirá 30 expositores de diferentes regiões do estado, com exposição e comercialização de artesanato, vestuário, produtos e gastronomia típica.
O evento integra uma estratégia de fortalecimento dos pequenos negócios quilombolas, aproximando os produtores de consumidores e criando oportunidades de geração de renda. Os empreendedores participantes fazem parte do projeto Raízes Empreendedoras, desenvolvido pelo Sebrae, que oferece capacitações e mentorias em áreas como gestão empresarial, formação de preços, comunicação e estratégias de comercialização.
Para Magé, a presença em uma iniciativa estadual dessa dimensão também contribui para projetar a importância de suas comunidades tradicionais, reconhecendo o papel dos quilombos na preservação da memória, da cultura afro-brasileira e dos conhecimentos transmitidos entre gerações.
Programação cultural
No sábado (7), além da feira, que funcionará no mesmo horário, o público poderá acompanhar apresentações culturais às 12h, 14h e 16h. A programação inclui jongo, samba de roda, roda de samba e mais uma apresentação da Grife Quilombola.
As manifestações representam diferentes expressões da cultura afro-brasileira e reforçam a importância da preservação das tradições quilombolas. O jongo, por exemplo, reúne música, dança e memória ancestral, enquanto o samba de roda e a roda de samba celebram a musicalidade e as raízes negras brasileiras.
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