VIII Feira Cultural do Quilombo de Bongaba celebra ancestralidade em Magé - Divulgação

VIII Feira Cultural do Quilombo de Bongaba celebra ancestralidade em MagéDivulgação

Publicado 04/11/2026 21:06





A participação de Magé no encontro representa uma oportunidade de valorizar a história, a identidade e a capacidade empreendedora dos territórios quilombolas do município, além de ampliar a divulgação de seus produtos e tradições para novos públicos. A feira reunirá 30 expositores de diferentes regiões do estado, com exposição e comercialização de artesanato, vestuário, produtos e gastronomia típica.



O evento integra uma estratégia de fortalecimento dos pequenos negócios quilombolas, aproximando os produtores de consumidores e criando oportunidades de geração de renda. Os empreendedores participantes fazem parte do projeto Raízes Empreendedoras, desenvolvido pelo Sebrae, que oferece capacitações e mentorias em áreas como gestão empresarial, formação de preços, comunicação e estratégias de comercialização.



Para Magé, a presença em uma iniciativa estadual dessa dimensão também contribui para projetar a importância de suas comunidades tradicionais, reconhecendo o papel dos quilombos na preservação da memória, da cultura afro-brasileira e dos conhecimentos transmitidos entre gerações. LEIA MAIS: Igrejas centenárias preservam história, fé e patrimônio de Magé A participação de Magé no encontro representa uma oportunidade de valorizar a história, a identidade e a capacidade empreendedora dosdo município, além de ampliar a divulgação de seus produtos e tradições para novos públicos. A feira reunirá 30 expositores de diferentes regiões do estado, com exposição e comercialização de artesanato, vestuário, produtos e gastronomia típica.O evento integra uma estratégia de fortalecimento dos pequenos negócios quilombolas, aproximando os produtores de consumidores e criando oportunidades de geração de renda. Os empreendedores participantes fazem parte do projeto Raízes Empreendedoras, desenvolvido pelo Sebrae, que oferece capacitações e mentorias em áreas como gestão empresarial, formação de preços, comunicação e estratégias de comercialização.Para Magé, a presença em uma iniciativa estadual dessa dimensão também contribui para projetar a importância de suas comunidades tradicionais, reconhecendo o papel dos quilombos na preservação da memória, da cultura afro-brasileira e dos conhecimentos transmitidos entre gerações.

Programação cultural

Na sexta-feira (6), a feira começa às 10h e segue até as 18h. A abertura oficial está prevista para as 12h, seguida da apresentação do Grupo Cultural Zé Mussum. Na sequência, será realizado o Desfile Grife Quilombola, que levará à passarela criações inspiradas na identidade, na ancestralidade e no pertencimento das comunidades.



No sábado (7), além da feira, que funcionará no mesmo horário, o público poderá acompanhar apresentações culturais às 12h, 14h e 16h. A programação inclui jongo, samba de roda, roda de samba e mais uma apresentação da Grife Quilombola.



As manifestações representam diferentes expressões da cultura afro-brasileira e reforçam a importância da preservação das tradições quilombolas. O jongo, por exemplo, reúne música, dança e memória ancestral, enquanto o samba de roda e a roda de samba celebram a musicalidade e as raízes negras brasileiras.

Entrada gratuita

A Feira Aquilombar 2026 será realizada na Praça Tiradentes, em frente ao Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Centro do Rio. A entrada é gratuita, e os interessados podem realizar inscrição antecipada pela página oficial do Sebrae: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/evento-aquilombar.