Alunos de Magé conquistam duas medalhas em torneio de robóticaDivulgação/Prefeitura de Magé
Os alunos Bernardo, Kaique, Davi e Josué conquistaram o segundo lugar na modalidade Viagem, recebendo medalha de prata, e o terceiro lugar na modalidade Resgate no Plano, garantindo o bronze. O desempenho colocou a equipe entre os destaques da competição e abriu caminho para que os jovens representem o município na próxima fase do torneio.
A conquista é resultado do trabalho desenvolvido pelos estudantes com o acompanhamento do professor Rafael e o apoio da equipe escolar. A participação em competições de robótica exige conhecimentos que vão além da programação, envolvendo raciocínio lógico, criatividade, planejamento, resolução de problemas e trabalho em equipe.
Na modalidade Viagem, os participantes precisam desenvolver e programar robôs capazes de cumprir desafios propostos pela organização, seguindo regras e objetivos específicos. Já a modalidade Resgate no Plano envolve tarefas que exigem precisão, estratégia e capacidade de programação para que os equipamentos executem as missões determinadas na arena.
Além das medalhas, a classificação para a etapa nacional representa uma oportunidade de ampliar o aprendizado e trocar experiências com estudantes de outras regiões do país. O torneio também permite que os jovens coloquem em prática conhecimentos adquiridos em sala de aula, aproximando a educação da ciência e da tecnologia.
A Prefeitura de Magé comemorou o resultado e destacou o orgulho da rede municipal de ensino pela conquista. O desempenho dos alunos foi celebrado como reconhecimento ao empenho dos estudantes, à dedicação do professor e ao trabalho realizado pela comunidade escolar.
A expectativa agora está voltada para a disputa nacional, em São Paulo, onde Bernardo, Kaique, Davi e Josué terão a oportunidade de levar o nome de Magé a uma competição de alcance nacional.
O resultado reforça a importância de iniciativas que incentivam o ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática nas escolas públicas, oferecendo aos estudantes novas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento.
Com duas medalhas conquistadas e uma vaga assegurada na próxima etapa, a equipe da Escola Municipal Gandur Assed segue motivada para o próximo desafio.
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