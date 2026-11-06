Magé reúne 90 participantes na segunda edição do Fórum de Negócios - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé reúne 90 participantes na segunda edição do Fórum de NegóciosDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 06/11/2026 17:35

Fórum de Negócios, iniciativa promovida pela Prefeitura, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro reuniu 90 participantes, entre empresários, profissionais e A cidade de Magé recebeu, nesta quinta-feira, 5, a segunda edição do, iniciativa promovida pela Prefeitura, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O encontro reuniu 90 participantes, entre empresários, profissionais e empreendedores de diferentes segmentos , com o objetivo de estimular conexões comerciais, incentivar parcerias e fortalecer o ambiente de negócios no município.





Realizado como um espaço de integração entre representantes do setor produtivo, o evento possibilitou que os participantes apresentassem seus empreendimentos, divulgassem serviços, conhecessem potenciais parceiros e compartilhassem experiências. A programação também contou com uma roda de negócios, dinâmica que aproximou empresas e profissionais interessados em encontrar fornecedores, estabelecer parcerias e identificar novas possibilidades de atuação no mercado.



A proposta é criar oportunidades para que os empreendedores mageenses ampliem suas redes de relacionamento e encontrem caminhos para desenvolver suas atividades. Além de estimular a troca de experiências, os encontros permitem que pequenos e médios negócios tenham contato com outros segmentos do mercado, favorecendo a circulação de informações e a construção de novas relações comerciais.



A analista do Sebrae de Duque de Caxias, Ana Paula Lima, ressaltou a importância da iniciativa para aproximar os diferentes setores e estimular oportunidades de crescimento.



“A roda de negócios é uma oportunidade muito importante para aproximar empresas, profissionais e empreendedores. É nesse espaço que surgem conexões, ideias e possibilidades de parcerias que podem gerar novos negócios e fortalecer o desenvolvimento econômico”, afirmou. LEIA MAIS: Magé divulga calendário de matrículas da rede municipal para 2027 Realizado como um espaço de integração entre representantes do setor produtivo, o evento possibilitou que os participantes apresentassem seus empreendimentos, divulgassem serviços, conhecessem potenciais parceiros e compartilhassem experiências. A programação também contou com uma, dinâmica que aproximou empresas e profissionais interessados em encontrar fornecedores, estabelecer parcerias e identificar novas possibilidades de atuação no mercado.A proposta é criar oportunidades para que osampliem suas redes de relacionamento e encontrem caminhos para desenvolver suas atividades. Além de estimular a troca de experiências, os encontros permitem que pequenos e médios negócios tenham contato com outros segmentos do mercado, favorecendo a circulação de informações e a construção de novas relações comerciais.A analista do Sebrae de Duque de Caxias, Ana Paula Lima, ressaltou a importância da iniciativa para aproximar os diferentes setores e estimular oportunidades de crescimento.“A roda de negócios é uma oportunidade muito importante para aproximar empresas, profissionais e empreendedores. É nesse espaço que surgem conexões, ideias e possibilidades de parcerias que podem gerar novos negócios e fortalecer o desenvolvimento econômico”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cozzolino, participou do Fórum de Negócios em Magé Divulgação/Prefeitura de Magé

Próximas edições

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cozzolino, destacou que a continuidade do Fórum demonstra o interesse da administração em manter um ambiente permanente de incentivo ao empreendedorismo e à integração empresarial. Segundo ele, uma terceira edição já está sendo organizada para o próximo ano.



“Este é o segundo Fórum de Negócios realizado em Magé, e já estamos trabalhando para a terceira edição, prevista para fevereiro. A proposta é dar continuidade a esses encontros, criando oportunidades para que empresas e profissionais se conheçam, troquem experiências e estabeleçam novas parcerias”, declarou.



Com a realização do evento, a Prefeitura pretende fortalecer o relacionamento entre os empreendedores locais, ampliar a visibilidade dos negócios instalados na cidade e contribuir para a movimentação da economia. A expectativa é que os encontros se consolidem como um espaço de articulação entre empresas e profissionais, estimulando iniciativas capazes de gerar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico de Magé.



A próxima edição do Fórum de Negócios está prevista para fevereiro de 2027.