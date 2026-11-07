Preso é investigado por ligação com o Comando Vermelho em Magé, na Baixada Fluminense - Reprodução/Instagram/Polícia Civil/IA

Preso é investigado por ligação com o Comando Vermelho em Magé, na Baixada FluminenseReprodução/Instagram/Polícia Civil/IA

Publicado 07/11/2026 12:51

Um homem de 25 anos, suspeito de envolvimento em ataques atribuídos à facção criminosa Comando Vermelho contra bairros de Magé, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira, 6. A captura aconteceu em Jardim Atlântico do Leste, em Maricá, após um trabalho integrado de inteligência envolvendo agentes de três delegacias, entre elas a 65ª DP (Magé).





De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de uma condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena estabelecida é de três anos, sete meses e sete dias de reclusão.



Além da condenação, o preso possui anotações criminais por roubo majorado e é investigado por possível participação em ataques atribuídos ao Comando Vermelho contra bairros de Magé. A corporação, no entanto, não detalhou quais seriam as localidades atingidas nem a possível participação do suspeito nas ações criminosas. LEIA MAIS: Falsa dentista que fazia procedimentos clandestinos é presa em Magé De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de uma condenação pelos crimes dee associação para o tráfico. A pena estabelecida é de três anos, sete meses e sete dias de reclusão.Além da condenação, o preso possui anotações criminais por roubo majorado e é investigado por possível participação em ataques atribuídos ao Comando Vermelho contra bairros de Magé. A corporação, no entanto, não detalhou quais seriam as localidades atingidas nem a possível participação do suspeito nas ações criminosas.

Ação integrada

A operação foi conduzida por policiais civis do Grupo de Investigação e Capturas (GIC) da 65ª DP, com apoio dos setores de inteligência da 37ª DP (Ilha do Governador) e da 61ª DP (Xerém). A partir do compartilhamento de informações e do cruzamento de dados, os agentes conseguiram identificar a localização do homem, mesmo depois de ele deixar seu endereço habitual.



Após a localização do suspeito em Maricá, os policiais realizaram a prisão e o encaminharam ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Investigação e combate à criminalidade em Magé

A participação da 65ª DP na ação reforça o trabalho de investigação da unidade policial no combate à atuação de grupos criminosos em Magé e na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.



A integração entre as delegacias permitiu localizar o investigado fora de sua área habitual de circulação e cumprir o mandado de prisão. A Polícia Civil destacou que ações de inteligência e cooperação entre unidades são ferramentas importantes para o enfrentamento da criminalidade na região.