Preso é investigado por ligação com o Comando Vermelho em Magé, na Baixada FluminenseReprodução/Instagram/Polícia Civil/IA
De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de uma condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena estabelecida é de três anos, sete meses e sete dias de reclusão.
Além da condenação, o preso possui anotações criminais por roubo majorado e é investigado por possível participação em ataques atribuídos ao Comando Vermelho contra bairros de Magé. A corporação, no entanto, não detalhou quais seriam as localidades atingidas nem a possível participação do suspeito nas ações criminosas.
Ação integrada
Após a localização do suspeito em Maricá, os policiais realizaram a prisão e o encaminharam ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.
Investigação e combate à criminalidade em Magé
A integração entre as delegacias permitiu localizar o investigado fora de sua área habitual de circulação e cumprir o mandado de prisão. A Polícia Civil destacou que ações de inteligência e cooperação entre unidades são ferramentas importantes para o enfrentamento da criminalidade na região.
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