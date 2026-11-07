Igreja de Magé recebe circuito sobre história e cultura local - Divulgação/Arquivo pessoal

Igreja de Magé recebe circuito sobre história e cultura localDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 07/11/2026 13:46

história e da cultura da Baixada Fluminense. No próximo dia 14 de novembro, será realizada a sexta edição do Projeto Olhares, que promoverá um circuito histórico-cultural por Magé será palco de mais uma iniciativa de valorização dada Baixada Fluminense. No próximo dia 14 de novembro, será realizada a sexta edição do Projeto Olhares, que promoverá um circuito histórico-cultural por igrejas construídas no século XVIII e pelo território quilombola de Bongaba.





Com o tema “Patrimônio, memória, história e identidade territorial”, a atividade pretende aproximar os participantes das referências culturais do município, proporcionando uma experiência de educação patrimonial que reúne história, religiosidade e manifestações culturais.



O roteiro inclui visitas a quatro construções religiosas históricas: a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, em Mauá; a Igreja Matriz de São Nicolau, em Suruí; a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, no Centro de Magé; e as ruínas da antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Inhomirim. Todas têm sua história associada ao século XVIII e representam parte importante da formação histórica e religiosa do município.



A programação será encerrada no Quilombo de Bongaba, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória, das tradições e das expressões culturais da comunidade. No local, o grupo também participará da Feira Cultural do Quilombo Quilombá, que reúne atividades artísticas, gastronômicas e culturais. LEIA MAIS: Projeto leva estudantes de Magé a uma viagem pela cultura local Com o tema “Patrimônio, memória, história e identidade territorial”, a atividade pretende aproximar os participantes das referências culturais do município, proporcionando uma experiência de educação patrimonial que reúne história, religiosidade e manifestações culturais.O roteiro inclui visitas a quatro: a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, em Mauá; a Igreja Matriz de São Nicolau, em Suruí; a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, no Centro de Magé; e as ruínas da antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Inhomirim. Todas têm sua história associada ao século XVIII e representam parte importante da formação histórica e religiosa do município.A programação será encerrada no, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória, das tradições e das expressões culturais da comunidade. No local, o grupo também participará da Feira Cultural do Quilombo Quilombá, que reúne atividades artísticas, gastronômicas e culturais.

Igreja de Magé recebe circuito sobre história e cultura local Divulgação/Arquivo pessoal

Preservação histórica

Mais do que um passeio turístico, o projeto busca estimular o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural como parte fundamental da identidade dos territórios. A proposta também destaca a importância da memória das comunidades e da valorização de espaços históricos que ajudam a contar a trajetória da Baixada Fluminense.



A iniciativa é idealizada e coordenada pelo professor Alexsandro Rosa, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A atividade contará ainda com a mediação da professora de História Maria Lúcia dos Anjos, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



O circuito será realizado das 8h30 às 17h, com saída na entrada de Mauá, em Magé, e retorno previsto para a Rodoviária de Piabetá. O investimento é de R$ 100 por pessoa, incluindo transporte em van com ar-condicionado, água durante o percurso e mediação especializada. As vagas são limitadas.



Serviço



Projeto Olhares – 6ª edição

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: das 8h30 às 17h

Tema: Patrimônio, memória, história e identidade territorial

Saída: Entrada de Mauá – Magé

Retorno: Rodoviária de Piabetá

Investimento: R$ 100 por participante

Vagas limitadas.