Igreja de Magé recebe circuito sobre história e cultura localDivulgação/Arquivo pessoal
Com o tema “Patrimônio, memória, história e identidade territorial”, a atividade pretende aproximar os participantes das referências culturais do município, proporcionando uma experiência de educação patrimonial que reúne história, religiosidade e manifestações culturais.
O roteiro inclui visitas a quatro construções religiosas históricas: a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, em Mauá; a Igreja Matriz de São Nicolau, em Suruí; a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, no Centro de Magé; e as ruínas da antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Inhomirim. Todas têm sua história associada ao século XVIII e representam parte importante da formação histórica e religiosa do município.
A programação será encerrada no Quilombo de Bongaba, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória, das tradições e das expressões culturais da comunidade. No local, o grupo também participará da Feira Cultural do Quilombo Quilombá, que reúne atividades artísticas, gastronômicas e culturais.
Preservação histórica
A iniciativa é idealizada e coordenada pelo professor Alexsandro Rosa, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A atividade contará ainda com a mediação da professora de História Maria Lúcia dos Anjos, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O circuito será realizado das 8h30 às 17h, com saída na entrada de Mauá, em Magé, e retorno previsto para a Rodoviária de Piabetá. O investimento é de R$ 100 por pessoa, incluindo transporte em van com ar-condicionado, água durante o percurso e mediação especializada. As vagas são limitadas.
Serviço
Projeto Olhares – 6ª edição
Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
Horário: das 8h30 às 17h
Tema: Patrimônio, memória, história e identidade territorial
Saída: Entrada de Mauá – Magé
Retorno: Rodoviária de Piabetá
Investimento: R$ 100 por participante
Vagas limitadas.
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