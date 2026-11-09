Estudantes de Magé fizeram visitas ao Circuito Pequena África, na Região Portuária do Rio de Janeiro - Divulgação/Arquivo pessoal

Estudantes de Magé fizeram visitas ao Circuito Pequena África, na Região Portuária do Rio de JaneiroDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 09/11/2026 16:26

projeto Cabeça de Negro, iniciativa dedicada à O Colégio Alda Bernardo, localizado no Centro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, realiza nos dias 18 e 19 de novembro mais uma edição do, iniciativa dedicada à valorização da cultura afro-brasileira , ao debate sobre relações étnico-raciais e ao enfrentamento do racismo no ambiente escolar. Neste ano, as atividades terão como tema “Coragem”, propondo reflexões sobre resistência, identidade e a luta por uma educação antirracista.





Criado em 2013, o projeto é idealizado pela educadora Mariza dos Anjos Sales e tem como referência as leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas instituições de ensino.



A iniciativa também ultrapassou os limites da prática pedagógica e se tornou objeto de pesquisa acadêmica. Em dezembro de 2021, Mariza defendeu a dissertação de mestrado intitulada “Quando o colégio se transforma em quilombo: relações étnico-raciais a partir do projeto Cabeça de Negro”, no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O trabalho teve orientação do professor José Jairo Vieira.



A cada edição, o projeto escolhe um tema para orientar as atividades desenvolvidas com os estudantes. Em 2026, a proposta é trabalhar diferentes significados da coragem, especialmente sua relação com a luta por uma educação livre do racismo. LEIA MAIS: Magé ganha destaque na Feira Aquilombar 2026 Criado em 2013, o projeto é idealizado pela educadora Mariza dos Anjos Sales e tem como referência as leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de, africana e indígena nas instituições de ensino.A iniciativa também ultrapassou os limites da prática pedagógica e se tornou objeto de pesquisa acadêmica. Em dezembro de 2021, Mariza defendeu a dissertação de mestrado intitulada “Quando o colégio se transforma em quilombo: relações étnico-raciais a partir do projeto Cabeça de Negro”, no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O trabalho teve orientação do professor José Jairo Vieira.A cada edição, o projeto escolhe um tema para orientar as atividades desenvolvidas com os estudantes. Em 2026, a proposta é trabalhar diferentes significados da coragem, especialmente sua relação com a luta por uma educação livre do racismo.

Programação além da sala de aula

A programação envolve atividades pedagógicas, produção de materiais e experiências culturais. Entre as iniciativas estão a confecção de camisas relacionadas ao tema e o trabalho com diferentes possibilidades de interpretação da coragem no contexto das relações étnico-raciais.



Na preparação para o evento, os estudantes também participaram de visitas ao Circuito Pequena África, na Região Portuária do Rio de Janeiro. A proposta é aproximar os alunos da história da população negra, da memória da escravidão e das contribuições africanas para a formação cultural brasileira. Um segundo circuito também está previsto como parte das atividades preparatórias.



Ao longo de mais de uma década, o Cabeça de Negro consolidou-se como uma experiência de educação antirracista dentro da comunidade escolar, utilizando a história, a cultura e a identidade negra como instrumentos de conhecimento, reflexão e transformação social.