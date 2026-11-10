Policiais de Magé apreenderam 282 unidades de drogas, entre crack, cocaína, maconha e skankDivulgação/PM
Durante a operação, os agentes chegaram à região para verificar as informações levantadas e realizar a abordagem dos suspeitos. Um deles foi encontrado com uma quantidade de entorpecentes que, segundo a Polícia Militar, já estava preparada para comercialização.
Ao todo, foram apreendidas 282 unidades de drogas, distribuídas em diferentes tipos e embalagens. Entre os materiais recolhidos estavam pedras de crack, pinos de cocaína, porções de maconha e skank, uma variedade de cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas.
Os dois homens foram detidos e encaminhados à 65ª DP (Magé), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Na unidade, o material apreendido também foi entregue para os procedimentos necessários. A Polícia Civil ficará responsável pela análise do caso e pelas medidas legais cabíveis.
Ações de combate ao tráfico
A região central do município também recebe atenção das forças de segurança por concentrar áreas de circulação de moradores, comerciantes e trabalhadores. A atuação policial busca coibir a venda de entorpecentes e outras práticas criminosas, além de ampliar a sensação de segurança da população.
Em publicação nas redes sociais, o 34º BPM destacou que a operação foi resultado de um trabalho iniciado antes da chegada das equipes ao local. A corporação também reforçou que as ações de inteligência e repressão ao tráfico continuam sendo realizadas no município.
Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos presos nem informações sobre eventuais antecedentes criminais dos envolvidos.
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