Policiais de Magé apreenderam 282 unidades de drogas, entre crack, cocaína, maconha e skank - Divulgação/PM

Policiais de Magé apreenderam 282 unidades de drogas, entre crack, cocaína, maconha e skankDivulgação/PM

Publicado 10/11/2026 14:35

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas nesta segunda-feira, 9, na região da Fonte, no Centro de Magé, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais militares do 34º BPM (Magé), após um trabalho prévio de inteligência que identificou a movimentação criminosa na localidade.





Durante a operação, os agentes chegaram à região para verificar as informações levantadas e realizar a abordagem dos suspeitos. Um deles foi encontrado com uma quantidade de entorpecentes que, segundo a Polícia Militar, já estava preparada para comercialização.



Ao todo, foram apreendidas 282 unidades de drogas, distribuídas em diferentes tipos e embalagens. Entre os materiais recolhidos estavam pedras de crack, pinos de cocaína, porções de maconha e skank, uma variedade de cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas.



Os dois homens foram detidos e encaminhados à 65ª DP (Magé), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Na unidade, o material apreendido também foi entregue para os procedimentos necessários. A Polícia Civil ficará responsável pela análise do caso e pelas medidas legais cabíveis. LEIA MAIS: Acusado de matar servidora da Polícia Civil é recapturado em Magé Durante a operação, os agentes chegaram à região para verificar as informações levantadas e realizar a abordagem dos suspeitos. Um deles foi encontrado com uma quantidade de entorpecentes que, segundo a Polícia Militar, já estava preparada para comercialização.Ao todo, foram apreendidas 282 unidades de drogas, distribuídas em diferentes tipos e embalagens. Entre os materiais recolhidos estavam pedras de crack, pinos de cocaína, porções de maconha e skank, uma variedade de cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas.Os dois homens foram detidos e encaminhados à 65ª DP (Magé), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Na unidade, o material apreendido também foi entregue para os procedimentos necessários. Aficará responsável pela análise do caso e pelas medidas legais cabíveis.

Ações de combate ao tráfico

A prisão ocorreu no âmbito das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelo 34º BPM em diferentes pontos de Magé. O trabalho de inteligência é uma das estratégias utilizadas pela corporação para identificar locais de atuação de grupos criminosos, mapear a movimentação de suspeitos e orientar operações policiais.



A região central do município também recebe atenção das forças de segurança por concentrar áreas de circulação de moradores, comerciantes e trabalhadores. A atuação policial busca coibir a venda de entorpecentes e outras práticas criminosas, além de ampliar a sensação de segurança da população.



Em publicação nas redes sociais, o 34º BPM destacou que a operação foi resultado de um trabalho iniciado antes da chegada das equipes ao local. A corporação também reforçou que as ações de inteligência e repressão ao tráfico continuam sendo realizadas no município.



Até o momento, não foram divulgadas as identidades dos presos nem informações sobre eventuais antecedentes criminais dos envolvidos.