Após demissões, agentes de endemias realizam protesto na porta da Prefeitura de Magé - Reprodução/Instagram

Após demissões, agentes de endemias realizam protesto na porta da Prefeitura de Magé Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2026 16:40

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesta quinta-feira, 12, cerca de 40 funcionários realizaram um protesto na porta da sede do governo municipal. A demissão de aproximadamente 130 agentes temporários de combate às endemias pela Prefeitura de Magé , na Baixada Fluminense, está provocando questionamentos sobre a continuidade das ações de prevenção e controle de doenças no município. Os desligamentos ocorrem às vésperas do verão, período marcado pelo aumento das chuvas e por condições favoráveis à proliferação do, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesta quinta-feira, 12, cerca de 40 funcionários realizaram um protesto na porta da sede do governo municipal.

A decisão também motivou uma manifestação da vereadora Jane Pereira (MDB), que criticou a medida e anunciou que pretende defender os trabalhadores e cobrar esclarecimentos da administração municipal.

Os profissionais, conhecidos popularmente como "mata-mosquitos", atuavam em atividades de prevenção e combate a focos de doenças transmitidas por vetores. Segundo relatos de antigos funcionários, os desligamentos teriam ocorrido de maneira generalizada, antes do prazo previsto para o encerramento dos contratos, que seria 31 de dezembro deste ano.



Ainda de acordo com os trabalhadores, os superiores diretos entraram em contato por telefone para comunicar a decisão e orientar os profissionais a não retornarem às atividades. Os servidores também afirmam que, até o momento, não receberam informações sobre um planejamento específico para garantir a continuidade dos serviços desempenhados pelas equipes temporárias.

Críticas no Legislativo

A situação foi criticada pela vereadora Jane Pereira, que considera a redução do efetivo um risco para a saúde pública, especialmente diante da proximidade do verão. Para a parlamentar, o período exige o fortalecimento das ações de vigilância ambiental, e não a diminuição do número de profissionais responsáveis pelo trabalho de campo.



Em manifestação pública, Jane afirmou que não concorda com a decisão da administração municipal e classificou os desligamentos como um erro grave. A vereadora também declarou solidariedade aos trabalhadores e prometeu levar o assunto à Câmara Municipal.



"Vou defender essa causa na Câmara Municipal, minha tribuna legítima de luta, e, se necessário, em todas as instâncias jurídicas. Também me coloco à disposição para debater o tema com as autoridades do município", declarou.



A parlamentar ressaltou ainda que a chegada do verão exige atenção redobrada das autoridades sanitárias, devido às chuvas intensas e ao risco de aumento dos casos de doenças transmitidas por insetos. Na avaliação de Jane, os agentes desempenham papel fundamental na identificação de possíveis criadouros, orientação dos moradores e prevenção de epidemias.

Prefeitura justifica desligamentos

Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura de Magé informou que os desligamentos correspondem ao encerramento de contratos emergenciais e temporários, firmados para atender a uma demanda específica da Vigilância em Saúde.



Segundo a administração municipal, a decisão leva em consideração o atual cenário de queda das receitas municipais, que exige adequação das despesas com pessoal, além dos indicadores epidemiológicos acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o governo, os dados apontam redução nas notificações de arboviroses.



A prefeitura acrescentou que as ações de prevenção e controle continuam sendo realizadas pelos agentes de carreira, cedidos aos municípios pelo Ministério da Saúde.

