Após demissões, agentes de endemias realizam protesto na porta da Prefeitura de Magé Reprodução/Instagram
Ainda de acordo com os trabalhadores, os superiores diretos entraram em contato por telefone para comunicar a decisão e orientar os profissionais a não retornarem às atividades. Os servidores também afirmam que, até o momento, não receberam informações sobre um planejamento específico para garantir a continuidade dos serviços desempenhados pelas equipes temporárias.
Críticas no Legislativo
Em manifestação pública, Jane afirmou que não concorda com a decisão da administração municipal e classificou os desligamentos como um erro grave. A vereadora também declarou solidariedade aos trabalhadores e prometeu levar o assunto à Câmara Municipal.
"Vou defender essa causa na Câmara Municipal, minha tribuna legítima de luta, e, se necessário, em todas as instâncias jurídicas. Também me coloco à disposição para debater o tema com as autoridades do município", declarou.
A parlamentar ressaltou ainda que a chegada do verão exige atenção redobrada das autoridades sanitárias, devido às chuvas intensas e ao risco de aumento dos casos de doenças transmitidas por insetos. Na avaliação de Jane, os agentes desempenham papel fundamental na identificação de possíveis criadouros, orientação dos moradores e prevenção de epidemias.
Prefeitura justifica desligamentos
Segundo a administração municipal, a decisão leva em consideração o atual cenário de queda das receitas municipais, que exige adequação das despesas com pessoal, além dos indicadores epidemiológicos acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o governo, os dados apontam redução nas notificações de arboviroses.
A prefeitura acrescentou que as ações de prevenção e controle continuam sendo realizadas pelos agentes de carreira, cedidos aos municípios pelo Ministério da Saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.