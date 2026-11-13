Alunos de Magé participam da II Festa Literária AfroDivulgação/Prefeitura de Magé
Organizada pela Superintendência de Educação para a Igualdade Étnico-Racial, Diversidade e Saberes Locais, a iniciativa contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações artísticas, oficinas, encontros literários e debates sobre a presença da população negra na formação histórica e cultural brasileira.
A abertura da festa foi marcada por apresentações de capoeira e maculelê, manifestações culturais de origem afro-brasileira, além de atividades de contação de histórias destinadas ao público infantil. Entre os convidados estiveram a escritora Cristiana Santos, contadora de histórias com ancestralidade tupinambá, e o historiador e artista plástico Remy Branco, responsável por uma oficina de quadrinhos.
Outro destaque da programação foi o lançamento do livro As religiões de matrizes africanas no ensino de História, de Edilson Peres dos Santos. A obra trouxe para o debate a importância de abordar as tradições religiosas de matriz africana no ambiente escolar, contribuindo para o reconhecimento dessas manifestações e o enfrentamento de preconceitos.
Discussões sobre ancestralidade
O secretário municipal de Educação, Bruno Lourenço, ressaltou que o debate sobre igualdade racial precisa fazer parte da rotina das escolas durante todo o ano, e não ficar limitado a datas comemorativas.
No segundo dia, a programação prosseguiu com encontros com escritores, oficinas, apresentações culturais e atividades dedicadas à memória e à presença afro-brasileira na educação. A edição também incluiu momentos de formação destinados aos profissionais da Rede Municipal de Ensino, com emissão de certificados.
Com a realização da segunda edição, a Festa Literária Afro de Magé amplia o espaço de valorização da diversidade cultural nas escolas e fortalece as discussões sobre identidade, ancestralidade e combate ao racismo. A iniciativa também busca aproximar os estudantes da literatura produzida a partir de diferentes experiências e perspectivas históricas, contribuindo para uma educação mais inclusiva e representativa.
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