Alunos de Magé participam da II Festa Literária Afro - Divulgação/Prefeitura de Magé

Alunos de Magé participam da II Festa Literária AfroDivulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 13/11/2026 16:52

valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento da educação antirracista foram os temas centrais da II Festa Literária Afro de Magé (FLAM), realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O evento aconteceu na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles e reuniu estudantes, professores, escritores e convidados em dois dias de atividades voltadas à literatura, à ancestralidade e à diversidade cultural.





Organizada pela Superintendência de Educação para a Igualdade Étnico-Racial, Diversidade e Saberes Locais, a iniciativa contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações artísticas, oficinas, encontros literários e debates sobre a presença da população negra na formação histórica e cultural brasileira. LEIA MAIS: Magé vai receber circuito histórico-cultural por igrejas e quilombo Organizada pela Superintendência de Educação para a Igualdade Étnico-Racial, Diversidade e Saberes Locais, a iniciativa contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações artísticas, oficinas, encontros literários e debates sobre a presença da população negra na formação histórica e cultural brasileira.

Programação da II Festa Literária Afro recebeu a escritora Cristiana Santos Divulgação/Prefeitura de Magé



A abertura da festa foi marcada por apresentações de capoeira e maculelê, manifestações culturais de origem afro-brasileira, além de atividades de contação de histórias destinadas ao público infantil. Entre os convidados estiveram a escritora Cristiana Santos, contadora de histórias com ancestralidade tupinambá, e o historiador e artista plástico Remy Branco, responsável por uma oficina de quadrinhos.



Outro destaque da programação foi o lançamento do livro As religiões de matrizes africanas no ensino de História, de Edilson Peres dos Santos. A obra trouxe para o debate a importância de abordar as tradições religiosas de matriz africana no ambiente escolar, contribuindo para o reconhecimento dessas manifestações e o enfrentamento de preconceitos. A abertura da festa foi marcada por apresentações de, manifestações culturais de origem afro-brasileira, além de atividades de contação de histórias destinadas ao público infantil. Entre os convidados estiveram a escritora Cristiana Santos, contadora de histórias com ancestralidade tupinambá, e o historiador e artista plástico Remy Branco, responsável por uma oficina de quadrinhos.Outro destaque da programação foi o lançamento do livro As religiões de matrizes africanas no ensino de História, de Edilson Peres dos Santos. A obra trouxe para o debate a importância de abordar as tradições religiosas de matriz africana no ambiente escolar, contribuindo para o reconhecimento dessas manifestações e o enfrentamento de preconceitos.

Discussões sobre ancestralidade

As atividades também abriram espaço para discussões sobre território negro, letramento racial e práticas pedagógicas relacionadas à diversidade étnico-racial. A proposta foi aproximar os estudantes de diferentes narrativas e produções culturais, ampliando o conhecimento sobre a contribuição da população negra para a sociedade.

Alunos de Magé participam da II Festa Literária Afro Divulgação/Prefeitura de Magé



O secretário municipal de Educação, Bruno Lourenço, ressaltou que o debate sobre igualdade racial precisa fazer parte da rotina das escolas durante todo o ano, e não ficar limitado a datas comemorativas. O secretário municipal de Educação, Bruno Lourenço, ressaltou que o debate sobre igualdade racial precisa fazer parte da rotina das escolas durante todo o ano, e não ficar limitado a datas comemorativas.

“A FLAM cria um espaço para que os nossos alunos tenham contato com histórias, autores e manifestações culturais que também fazem parte da formação da nossa sociedade. Esse trabalho não pode ficar restrito a uma data específica. Ele precisa estar presente na escola, na leitura, nas atividades pedagógicas e na forma como a gente constrói uma educação que reconhece e respeita diferentes trajetórias”, afirmou.



No segundo dia, a programação prosseguiu com encontros com escritores, oficinas, apresentações culturais e atividades dedicadas à memória e à presença afro-brasileira na educação. A edição também incluiu momentos de formação destinados aos profissionais da Rede Municipal de Ensino, com emissão de certificados.



Com a realização da segunda edição, a Festa Literária Afro de Magé amplia o espaço de valorização da diversidade cultural nas escolas e fortalece as discussões sobre identidade, ancestralidade e combate ao racismo. A iniciativa também busca aproximar os estudantes da literatura produzida a partir de diferentes experiências e perspectivas históricas, contribuindo para uma educação mais inclusiva e representativa.