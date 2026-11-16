Quilombo em Magé ganhou novo espaço em uma iniciativa realizada em parceria com o Instituto Sinal do Vale - Divulgação/Arquivo pessoal

Quilombo em Magé ganhou novo espaço em uma iniciativa realizada em parceria com o Instituto Sinal do ValeDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 16/11/2026 17:13

cultura quilombola e ao desenvolvimento de atividades sustentáveis. No último sábado, 14, foi inaugurado o Espaço Cultural Caioaba, uma iniciativa realizada em parceria com o Instituto Sinal do Vale. A abertura aconteceu durante a Feira do Quilombo Quilombá, que reuniu moradores, visitantes, artistas e representantes de iniciativas ligadas à cultura e à preservação ambiental. Quilombo de Bongaba , em Magé, na Baixada Fluminense, ganhou um novo espaço dedicado à preservação da memória, à valorização dae ao desenvolvimento de atividades sustentáveis. No último sábado, 14, foi inaugurado o Espaço Cultural Caioaba, uma iniciativa realizada em parceria com o Instituto Sinal do Vale. A abertura aconteceu durante a Feira do Quilombo Quilombá, que reuniu moradores, visitantes, artistas e representantes de iniciativas ligadas à cultura e à preservação ambiental.





O novo equipamento foi concebido como um ambiente de convivência, formação e realização de atividades culturais, além de representar uma oportunidade para fortalecer a economia local. O projeto foi financiado pelo Movimento Viva Água e pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, por meio do Instituto Sinal do Vale, e é resultado de ações desenvolvidas ao longo de 2026, com participação direta da comunidade quilombola.



A construção utilizou técnicas de bioconstrução e materiais encontrados no próprio território, como barro e bambu. A proposta foi desenvolver uma estrutura que dialogasse com a natureza e os conhecimentos tradicionais, respeitando as características da região. O espaço poderá receber encontros comunitários, oficinas, apresentações artísticas, atividades educativas e outras iniciativas voltadas à valorização da identidade cultural de Bongaba.



Entre os destaques do projeto está a agrofloresta implantada no entorno do imóvel, que reúne espécies nativas e frutíferas. A iniciativa busca integrar a preservação ambiental à produção de alimentos, aproximando os conhecimentos tradicionais das práticas de agricultura sustentável. Também estão previstas oficinas de agricultura e gastronomia, com o objetivo de incentivar o aproveitamento dos produtos locais, ampliar as possibilidades de geração de renda e fortalecer a autonomia da comunidade.



O espaço conta ainda com soluções voltadas à sustentabilidade, como biodigestores para o tratamento de efluentes e sistema de energia solar. As tecnologias foram incorporadas ao projeto para reduzir impactos ambientais e demonstrar alternativas que podem ser aplicadas em iniciativas comunitárias.



O nome Caioaba faz referência ao rio vizinho e presta homenagem à presença dos povos indígenas que habitaram o território. A denominação reforça a proposta de preservar diferentes camadas da memória local, reconhecendo a relação histórica entre os povos, a natureza e a formação cultural da região. LEIA MAIS: Projeto leva estudantes de Magé a uma viagem pela cultura local O novo equipamento foi concebido como um ambiente de convivência, formação e realização de atividades culturais, além de representar uma oportunidade para fortalecer a economia local. O projeto foi financiado pelo Movimento Viva Água e pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, por meio do Instituto Sinal do Vale, e é resultado de ações desenvolvidas ao longo de 2026, com participação direta da comunidade quilombola.A construção utilizou técnicas de bioconstrução e materiais encontrados no próprio território, como barro e bambu. A proposta foi desenvolver uma estrutura que dialogasse com a natureza e os conhecimentos tradicionais, respeitando as características da região. O espaço poderá receber encontros comunitários, oficinas, apresentações artísticas, atividades educativas e outras iniciativas voltadas à valorização dade Bongaba.Entre os destaques do projeto está a agrofloresta implantada no entorno do imóvel, que reúne espécies nativas e frutíferas. A iniciativa busca integrar a preservação ambiental à produção de alimentos, aproximando os conhecimentos tradicionais das práticas de agricultura sustentável. Também estão previstas oficinas de agricultura e gastronomia, com o objetivo de incentivar o aproveitamento dos produtos locais, ampliar as possibilidades de geração de renda e fortalecer a autonomia da comunidade.O espaço conta ainda com soluções voltadas à sustentabilidade, como biodigestores para o tratamento de efluentes e sistema de energia solar. As tecnologias foram incorporadas ao projeto para reduzir impactos ambientais e demonstrar alternativas que podem ser aplicadas em iniciativas comunitárias.O nome Caioaba faz referência ao rio vizinho e presta homenagem à presença dos povos indígenas que habitaram o território. A denominação reforça a proposta de preservar diferentes camadas da memória local, reconhecendo a relação histórica entre os povos, a natureza e a formação cultural da região.

Inauguração do Espaço Cultural Caioaba aconteceu durante a Feira do Quilombo Quilombá Divulgação/Arquivo pessoal

Cultura, gastronomia e ancestralidade na inauguração

A inauguração do Espaço Cultural Caioaba aconteceu durante a Feira do Quilombo Quilombá, evento que destacou as tradições e a produção cultural da comunidade. A programação contou com apresentações de jongo, samba e música, exposição e comercialização de artesanato, além de produtos e pratos da gastronomia tradicional quilombola.



Um dos momentos da celebração foi o almoço comunitário, que apresentou sabores da culinária local, incluindo o acarajé. A programação também contou com o plantio de árvores e uma visita guiada para que os participantes conhecessem as instalações do novo espaço e as soluções sustentáveis implantadas no território.



As atividades deram visibilidade aos saberes transmitidos entre gerações e às manifestações culturais que fazem parte da identidade de Bongaba. Além de preservar tradições, a feira também representa uma oportunidade de movimentar a economia comunitária, valorizando o trabalho de artesãos, produtores e empreendedores locais.

Novo espaço fortalece o turismo em Magé

A inauguração também abre novas possibilidades para o turismo de base comunitária no município. O Espaço Cultural Caioaba poderá integrar as experiências de visitação ao Quilombo de Bongaba ao Roteiro da Estrela, iniciativa que faz parte do Caminho do Recôncavo da Guanabara.



O percurso reúne paisagens, referências históricas e manifestações culturais da região, criando oportunidades para aproximar visitantes das comunidades e de seus patrimônios. Com a nova estrutura, Bongaba passa a contar com mais um ambiente para receber interessados em conhecer a história quilombola, a gastronomia, o artesanato, a música e as práticas de preservação ambiental desenvolvidas no território.



A proposta é estimular um modelo de turismo que tenha a participação da própria comunidade como elemento central, valorizando os conhecimentos locais e criando oportunidades de geração de renda. A realização de oficinas, visitas guiadas e atividades culturais poderá ampliar as possibilidades de experiências oferecidas aos visitantes.