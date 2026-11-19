Paulo José dos Reis, ao lado de Bia Nunes (de azul) e da professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-Rio - Arquivo pessoal

Paulo José dos Reis, ao lado de Bia Nunes (de azul) e da professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-RioArquivo pessoal

Publicado 19/11/2026 19:28

programação do Novembro Negro, o encontro foi organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA) e reuniu representantes do A história, a resistência e os direitos das comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro estiveram no centro de uma conferência inédita realizada, no Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no dia 17. Promovido durante a, o encontro foi organizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA) e reuniu representantes do movimento quilombola , lideranças comunitárias e integrantes da universidade.





Entre os destaques da programação esteve a participação do Quilombo de Bongaba, localizado em Magé, na Baixada Fluminense, representado por uma de suas principais lideranças, Paulo José dos Reis, Babalorixá e autoridade civilizatória do Ilê Axé Ogum Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba. A presença da comunidade reforçou a importância de levar as experiências dos territórios quilombolas para espaços acadêmicos e ampliar o diálogo sobre as demandas históricas dessas populações.



A conferência também contou com a participação de Ana Beatriz Bernardes Nunes, conhecida como Bia Nunes, atual presidenta da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj) e uma das principais referências do movimento quilombola fluminense. Sua presença contribuiu para ampliar a discussão sobre a realidade das comunidades, os desafios enfrentados na luta por reconhecimento e a necessidade de políticas públicas que assegurem seus direitos.



A mesa de debates foi mediada pela professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-Rio, que conduziu as discussões sob a perspectiva jurídica, abordando a importância dos instrumentos legais de proteção às comunidades tradicionais. O encontro também teve a participação de Carlos Eduardo Famadas, responsável pela organização da atividade.



Durante a conferência, foram discutidos temas relacionados à preservação da memória afrodescendente, ao reconhecimento dos territórios quilombolas, à valorização das identidades culturais e à garantia de direitos. A iniciativa proporcionou um espaço de troca entre o conhecimento acadêmico e as experiências de quem atua diretamente na defesa das comunidades.



Para a liderança do Quilombo de Bongaba, Paulo José dos Reis, a participação em atividades como essa representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade das comunidades e fortalecer a luta por reconhecimento.



"Estar dentro de uma universidade debatendo a história e os direitos dos quilombos é também afirmar que nossas comunidades produzem conhecimento, preservam saberes e têm muito a contribuir com a sociedade. O quilombo não representa apenas a memória de resistência dos nossos ancestrais, mas uma realidade viva, que continua lutando por dignidade, respeito e oportunidades para as próximas gerações", destacou. LEIA MAIS: Projeto Cabeça de Negro promove atividades em escola de Magé Entre os destaques da programação esteve a participação do, localizado em Magé, na Baixada Fluminense, representado por uma de suas principais lideranças, Paulo José dos Reis, Babalorixá e autoridade civilizatória do Ilê Axé Ogum Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba. A presença da comunidade reforçou a importância de levar as experiências dos territórios quilombolas para espaços acadêmicos e ampliar o diálogo sobre as demandas históricas dessas populações.A conferência também contou com a participação de Ana Beatriz Bernardes Nunes, conhecida como Bia Nunes, atual presidenta da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro () e uma das principais referências do movimento quilombola fluminense. Sua presença contribuiu para ampliar a discussão sobre a realidade das comunidades, os desafios enfrentados na luta por reconhecimento e a necessidade de políticas públicas que assegurem seus direitos.A mesa de debates foi mediada pela professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-Rio, que conduziu as discussões sob a perspectiva jurídica, abordando a importância dos instrumentos legais de proteção às comunidades tradicionais. O encontro também teve a participação de Carlos Eduardo Famadas, responsável pela organização da atividade.Durante a conferência, foram discutidos temas relacionados à preservação da memória afrodescendente, ao reconhecimento dos territórios quilombolas, à valorização das identidades culturais e à garantia de direitos. A iniciativa proporcionou um espaço de troca entre o conhecimento acadêmico e as experiências de quem atua diretamente na defesa das comunidades.Para a liderança do Quilombo de Bongaba, Paulo José dos Reis, a participação em atividades como essa representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade das comunidades e fortalecer a luta por reconhecimento."Estar dentro de uma universidade debatendo a história e os direitos dos quilombos é também afirmar que nossas comunidades produzem conhecimento, preservam saberes e têm muito a contribuir com a sociedade. O quilombo não representa apenas a memória de resistência dos nossos ancestrais, mas uma realidade viva, que continua lutando por dignidade, respeito e oportunidades para as próximas gerações", destacou.

Educação e ocupação dos espaços

Além da atuação na preservação cultural e na defesa dos direitos quilombolas, Bongaba também desenvolve iniciativas voltadas à educação. Uma das principais ações é o Pré-Vestibular Social, projeto que vem registrando aprovações significativas de estudantes em universidades estaduais e federais.



A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior para moradores da comunidade e de outras localidades, contribuindo para reduzir desigualdades educacionais e incentivar a ocupação de espaços historicamente distantes da população negra e periférica.

