Paulo José dos Reis, ao lado de Bia Nunes (de azul) e da professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-RioArquivo pessoal
Entre os destaques da programação esteve a participação do Quilombo de Bongaba, localizado em Magé, na Baixada Fluminense, representado por uma de suas principais lideranças, Paulo José dos Reis, Babalorixá e autoridade civilizatória do Ilê Axé Ogum Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba. A presença da comunidade reforçou a importância de levar as experiências dos territórios quilombolas para espaços acadêmicos e ampliar o diálogo sobre as demandas históricas dessas populações.
A conferência também contou com a participação de Ana Beatriz Bernardes Nunes, conhecida como Bia Nunes, atual presidenta da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro (Acquilerj) e uma das principais referências do movimento quilombola fluminense. Sua presença contribuiu para ampliar a discussão sobre a realidade das comunidades, os desafios enfrentados na luta por reconhecimento e a necessidade de políticas públicas que assegurem seus direitos.
A mesa de debates foi mediada pela professora Leilane Reis, do Departamento de Direito da PUC-Rio, que conduziu as discussões sob a perspectiva jurídica, abordando a importância dos instrumentos legais de proteção às comunidades tradicionais. O encontro também teve a participação de Carlos Eduardo Famadas, responsável pela organização da atividade.
Durante a conferência, foram discutidos temas relacionados à preservação da memória afrodescendente, ao reconhecimento dos territórios quilombolas, à valorização das identidades culturais e à garantia de direitos. A iniciativa proporcionou um espaço de troca entre o conhecimento acadêmico e as experiências de quem atua diretamente na defesa das comunidades.
Para a liderança do Quilombo de Bongaba, Paulo José dos Reis, a participação em atividades como essa representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade das comunidades e fortalecer a luta por reconhecimento.
"Estar dentro de uma universidade debatendo a história e os direitos dos quilombos é também afirmar que nossas comunidades produzem conhecimento, preservam saberes e têm muito a contribuir com a sociedade. O quilombo não representa apenas a memória de resistência dos nossos ancestrais, mas uma realidade viva, que continua lutando por dignidade, respeito e oportunidades para as próximas gerações", destacou.
Educação e ocupação dos espaços
A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior para moradores da comunidade e de outras localidades, contribuindo para reduzir desigualdades educacionais e incentivar a ocupação de espaços historicamente distantes da população negra e periférica.
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