Carga de cigarro em Magé foi avaliada em mais de R$ 100 mil - Reprodução/Instagram

Carga de cigarro em Magé foi avaliada em mais de R$ 100 milReprodução/Instagram

Publicado 20/11/2026 15:58

tentativa de roubo de uma Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 19, após participar de umade uma carga de cigarros avaliada em aproximadamente R$ 123 mil, em Magé, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 66ª DP (Piabetá), em uma ação conjunta com agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Durante a operação, os policiais recuperaram a mercadoria, pertencente à empresa Souza Cruz, e apreenderam o veículo utilizado pelos criminosos.





De acordo com informações da Polícia Civil, as equipes receberam informações sobre o crime e iniciaram diligências para identificar e localizar os responsáveis. A partir das características do automóvel utilizado na ação, os agentes organizaram buscas e um cerco tático em diferentes pontos da região de Suruí.



O veículo, um GM/Celta prata, foi identificado nas proximidades do Viaduto Santa Dalila. Segundo os policiais, o automóvel circulava sem a placa dianteira e teria sido utilizado para transportar os produtos roubados. Durante as diligências, o carro também foi localizado na Rua Joaquim de Paula, onde as equipes deram continuidade à operação.



Ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista tentou escapar. O suspeito desobedeceu às ordens de parada dos policiais e realizou manobras perigosas durante a fuga, colocando em risco os agentes de segurança e pedestres que circulavam pela região.



A tentativa de escapar terminou com a interceptação do automóvel pelas equipes. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista no interior do veículo e encontraram uma grande quantidade de maços de cigarros. A mercadoria foi identificada como parte da carga roubada momentos antes e teve o valor estimado em R$ 123 mil.



Além dos produtos, os agentes localizaram uma placa de identificação veicular pertencente a outro automóvel. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia para auxiliar nas investigações sobre a ocorrência. LEIA MAIS: Suspeito de chefiar tráfico em Magé morre em confronto com a PM De acordo com informações da Polícia Civil, as equipes receberam informações sobre o crime e iniciaram diligências para identificar e localizar os responsáveis. A partir das características do automóvel utilizado na ação, os agentes organizaram buscas e um cerco tático em diferentes pontos da região de Suruí.O veículo, um GM/Celta prata, foi identificado nas proximidades do Viaduto Santa Dalila. Segundo os policiais, o automóvel circulava sem a placa dianteira e teria sido utilizado para transportar os produtos roubados. Durante as diligências, o carro também foi localizado na Rua Joaquim de Paula, onde as equipes deram continuidade à operação.Ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista tentou escapar. O suspeito desobedeceu às ordens de parada dos policiais e realizou manobras perigosas durante a fuga, colocando em risco os agentes de segurança e pedestres que circulavam pela região.A tentativa de escapar terminou com a interceptação do automóvel pelas equipes. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista no interior do veículo e encontraram uma grande quantidade de. A mercadoria foi identificada como parte da carga roubada momentos antes e teve o valor estimado em R$ 123 mil.Além dos produtos, os agentes localizaram uma placa de identificação veicular pertencente a outro automóvel. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia para auxiliar nas investigações sobre a ocorrência.

Outros dois suspeitos teriam participado do crime

Durante os procedimentos policiais, o homem preso informou que outras duas pessoas também teriam participado da ação criminosa. Segundo o relato apresentado aos agentes, os outros envolvidos estavam armados e utilizavam uma motocicleta para dar apoio ao roubo.



A informação será investigada pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os demais suspeitos. Até o momento, apenas um homem foi preso em flagrante pela ocorrência.



O suspeito foi conduzido à 66ª DP, em Piabetá, unidade responsável pelo registro do caso e pelas providências legais. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. O automóvel utilizado na ação e a carga recuperada também foram apreendidos.



A investigação busca esclarecer todas as circunstâncias do crime, incluindo a participação dos outros dois suspeitos e a possível utilização de outros veículos na ação. Os investigadores também deverão apurar a origem da placa encontrada no interior do carro e verificar se ela foi utilizada para dificultar a identificação do automóvel.



A operação contou com a participação de policiais civis da 66ª DP (Piabetá) e militares do 34º BPM, responsáveis pelo policiamento na região. A atuação conjunta permitiu a localização do veículo, a prisão do suspeito e a recuperação da mercadoria pouco tempo depois da ocorrência.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.