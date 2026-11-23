Ginásio poliesportivo em MagéDivulgação/Prefeitura de Magé
Diferentemente de eventos esportivos com cadastro pela internet, a inscrição deverá ser realizada presencialmente no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, no bairro de Pau Grande, de segunda a sexta, das 9h às 17h. A proposta é facilitar a participação dos moradores e organizar previamente o número de pessoas que estarão na atividade. Como o limite é reduzido, a recomendação é que os interessados procurem o local o quanto antes para garantir uma das vagas.
A expectativa é que a programação reúna participantes de diferentes idades, incluindo famílias, jovens e integrantes de igrejas evangélicas da cidade, e até mesmo integrantes de outras denominações religiosas. A caminhada e a corrida também representam uma oportunidade de aproximar a comunidade cristã por meio de uma atividade que combina saúde, convivência e espiritualidade.
A realização do evento amplia a presença da temática gospel no calendário de atividades promovidas pelo município. Nos últimos anos, Magé também passou a investir em iniciativas voltadas à valorização da comunidade cristã, com destaque para o Magé Gospel, festival que integra o calendário oficial de eventos da cidade.
A primeira edição do festival, realizada na Arena Magé, em Bongaba, reuniu aproximadamente 20 mil pessoas e contou com apresentações de artistas conhecidos da música gospel nacional, como Cassiane e Davi Sacer, além de talentos locais. A iniciativa foi incorporada ao calendário municipal por meio da Lei 2.743/2023.
A nova proposta leva essa integração para além dos palcos, incentivando a ocupação dos espaços públicos por meio do esporte e da participação popular. A Caminhada e Corrida Gospel também busca estimular a prática de exercícios físicos e mostrar que atividades esportivas podem funcionar como instrumentos de aproximação entre diferentes grupos da sociedade.
Com apenas 100 vagas disponíveis, a primeira edição deverá ter procura concentrada entre moradores interessados em participar da programação. A expectativa é que a iniciativa abra espaço para novas atividades que associem esporte, qualidade de vida e manifestações de fé no município.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no ginásio indicado pela organização e consultar a disponibilidade das vagas antes de se deslocar até o local.
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