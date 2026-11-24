Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por furto e resistência em Magé - Reprodução/Instagram

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por furto e resistência em MagéReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 19:41

Operação Espoliador, voltada ao combate aos crimes contra o patrimônio. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por furto e resistência, nesta terça-feira, 24, após furtar produtos de um supermercado no bairro de Barbuda, em Magé, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 65ª DP (Magé), durante uma ação da, voltada ao combate aos crimes contra o patrimônio.





De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria entrado no estabelecimento e subtraído dois pacotes de café e uma garrafa de azeite, avaliados em R$ 89,97. Em seguida, ele deixou o supermercado sem realizar o pagamento dos produtos. A polícia não divulgou a identidade do preso.



Após serem acionados, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o homem. Ao encontrarem o suspeito, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas ele desobedeceu à ordem policial e fugiu a pé, dando início a uma perseguição pelas ruas da região. LEIA MAIS: Conhecida como ‘Tiazinha’, integrante do tráfico é presa em Magé De acordo com informações da, o suspeito teria entrado no estabelecimento e subtraído dois pacotes de café e uma garrafa de azeite, avaliados em R$ 89,97. Em seguida, ele deixou o supermercado sem realizar o pagamento dos produtos. A polícia não divulgou a identidade do preso.Após serem acionados, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o homem. Ao encontrarem o suspeito, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas ele desobedeceu à ordem policial e fugiu a pé, dando início a uma perseguição pelas ruas da região.

Segundo a corporação, os agentes conseguiram alcançar o homem depois de aproximadamente 600 metros. No momento da abordagem, ele teria resistido à ação policial, sendo necessário o emprego de força para contê-lo e garantir a segurança da equipe.



Após ser contido, o suspeito recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à 65ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Na unidade policial, ele foi reconhecido pelo representante do supermercado como o responsável pelo furto.



Os produtos levados do estabelecimento foram recuperados pelos agentes e apreendidos. O delegado Marcos Santana Gomes, titular da unidade, ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto e resistência.



O homem permanecerá à disposição da Justiça e deverá ser apresentado em audiência de custódia, procedimento no qual o Poder Judiciário avaliará as circunstâncias da prisão e a necessidade de manutenção da medida.

Operação Espoliador

A prisão integra a Operação Espoliador, iniciativa da Polícia Civil direcionada ao enfrentamento dos crimes contra o patrimônio e à captura de pessoas envolvidas nesse tipo de prática criminosa.



A ação faz parte do trabalho investigativo desenvolvido pelas delegacias para identificar suspeitos, recuperar bens subtraídos e responsabilizar os envolvidos em ocorrências de furto e roubo na região.



A Polícia Civil também reforça a importância da participação da população por meio de denúncias. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas pelos canais oficiais da corporação. Segundo a instituição, a identidade dos denunciantes é protegida.