Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por furto e resistência em MagéReprodução/Instagram
De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria entrado no estabelecimento e subtraído dois pacotes de café e uma garrafa de azeite, avaliados em R$ 89,97. Em seguida, ele deixou o supermercado sem realizar o pagamento dos produtos. A polícia não divulgou a identidade do preso.
Após serem acionados, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o homem. Ao encontrarem o suspeito, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas ele desobedeceu à ordem policial e fugiu a pé, dando início a uma perseguição pelas ruas da região.
Após ser contido, o suspeito recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à 65ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Na unidade policial, ele foi reconhecido pelo representante do supermercado como o responsável pelo furto.
Os produtos levados do estabelecimento foram recuperados pelos agentes e apreendidos. O delegado Marcos Santana Gomes, titular da unidade, ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto e resistência.
O homem permanecerá à disposição da Justiça e deverá ser apresentado em audiência de custódia, procedimento no qual o Poder Judiciário avaliará as circunstâncias da prisão e a necessidade de manutenção da medida.
Operação Espoliador
A ação faz parte do trabalho investigativo desenvolvido pelas delegacias para identificar suspeitos, recuperar bens subtraídos e responsabilizar os envolvidos em ocorrências de furto e roubo na região.
A Polícia Civil também reforça a importância da participação da população por meio de denúncias. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas pelos canais oficiais da corporação. Segundo a instituição, a identidade dos denunciantes é protegida.
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