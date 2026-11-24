Policiais encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de três munições e uma quantia em dinheiro - Reprodução/Instagram

Policiais encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de três munições e uma quantia em dinheiroReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 19:49 | Atualizado 24/11/2026 19:49

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e "exercício arbitrário das próprias razões", nesta terça-feira, 24, no bairro Ilha, em Magé, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais militares do 34º BPM (Magé), após uma denúncia de ameaças relacionadas a uma dívida envolvendo a compra de uma motocicleta.





De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente pela vítima, que relatou estar sendo ameaçada por três indivíduos. Segundo o relato, os envolvidos estariam cobrando uma dívida relacionada à aquisição de uma motocicleta e utilizando intimidações para tentar resolver a pendência financeira. LEIA MAIS: Homem é preso após roubo de carga de cigarros de R$ 123 mil em Magé De acordo com informações da, a equipe foi acionada inicialmente pela vítima, que relatou estar sendo ameaçada por três indivíduos. Segundo o relato, os envolvidos estariam cobrando uma dívida relacionada à aquisição de uma motocicleta e utilizando intimidações para tentar resolver a pendência financeira.

Após o primeiro atendimento, os policiais receberam a informação de que os suspeitos haviam retornado ao local. Diante da nova comunicação, os agentes voltaram ao endereço para verificar a situação e realizaram a abordagem dos três envolvidos.



Durante a ação, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de três munições. Também foram apreendidos dois dispositivos de condução elétrica, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido pela equipe.



Os envolvidos foram encaminhados à 66ª DP (Piabetá), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis. Após a análise do caso, um dos homens permaneceu preso. A identidade dele não foi revelada pelas polícias. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e exercício arbitrário das próprias razões.



A expressão exercício arbitrário das próprias razões é utilizada quando alguém tenta fazer justiça por conta própria, recorrendo a meios ilegais para satisfazer uma suposta pretensão ou resolver uma disputa, em vez de buscar os caminhos legais.

Investigação pela Polícia Civil

A ocorrência foi realizada por policiais do Setor FOX, do 34º BPM, que destacaram a importância da atuação para impedir situações de intimidação e evitar que conflitos particulares terminem em violência.



A apreensão da arma de fogo também chama a atenção para os riscos envolvidos em cobranças feitas por meio de ameaças e intimidações. A Polícia Militar reforçou que situações dessa natureza devem ser comunicadas às autoridades, para que sejam adotadas as providências previstas em lei.



O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, na 66ª DP, que realizou o registro da ocorrência.