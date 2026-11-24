Policiais encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de três munições e uma quantia em dinheiroReprodução/Instagram
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente pela vítima, que relatou estar sendo ameaçada por três indivíduos. Segundo o relato, os envolvidos estariam cobrando uma dívida relacionada à aquisição de uma motocicleta e utilizando intimidações para tentar resolver a pendência financeira.
Durante a ação, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de três munições. Também foram apreendidos dois dispositivos de condução elétrica, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido pela equipe.
Os envolvidos foram encaminhados à 66ª DP (Piabetá), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis. Após a análise do caso, um dos homens permaneceu preso. A identidade dele não foi revelada pelas polícias. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e exercício arbitrário das próprias razões.
A expressão exercício arbitrário das próprias razões é utilizada quando alguém tenta fazer justiça por conta própria, recorrendo a meios ilegais para satisfazer uma suposta pretensão ou resolver uma disputa, em vez de buscar os caminhos legais.
Investigação pela Polícia Civil
A apreensão da arma de fogo também chama a atenção para os riscos envolvidos em cobranças feitas por meio de ameaças e intimidações. A Polícia Militar reforçou que situações dessa natureza devem ser comunicadas às autoridades, para que sejam adotadas as providências previstas em lei.
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, na 66ª DP, que realizou o registro da ocorrência.
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