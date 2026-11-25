Funcionário da Águas do Rio realiza coleta da qualidade da água em Magé - Divulgação/Águas do Rio

Funcionário da Águas do Rio realiza coleta da qualidade da água em MagéDivulgação/Águas do Rio

Publicado 25/11/2026 20:11

Os moradores de Magé passaram a contar com uma nova ferramenta para conhecer os procedimentos de monitoramento da água distribuída no município . A concessionária Águas do Rio, do grupo Aegea, instalou totens de identificação dos Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) em Piabetá e no Centro. Os equipamentos indicam os locais onde são realizadas coletas e análises periódicas para verificar as condições da água que chega às torneiras da população.





A iniciativa tem como objetivo ampliar a transparência sobre o processo de controle de qualidade e aproximar os consumidores das etapas que envolvem o abastecimento. Os totens contam com QR Code que direciona os moradores a um vídeo explicativo sobre os procedimentos adotados pela concessionária, incluindo os bastidores das análises e o trabalho das equipes responsáveis pelo monitoramento.



Além do conteúdo disponibilizado por meio do código digital, os resultados dos testes de qualidade da água também podem ser consultados nas próprias faturas emitidas pela empresa.



Segundo a concessionária, o acompanhamento é realizado continuamente para garantir que a água distribuída esteja dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O trabalho envolve tecnologia, profissionais especializados e uma rotina de avaliações em diferentes pontos do sistema de abastecimento.



“O controle da qualidade da água é um trabalho contínuo, que envolve tecnologia, análises e equipes especializadas. Com os novos totens, queremos dar mais visibilidade a esse cuidado e mostrar à população que existe um acompanhamento criterioso da água distribuída. É uma forma de aproximar os moradores desse processo e reforçar a confiança no abastecimento”, afirma Fernanda Barreto, gerente de Operações da Águas do Rio. LEIA MAIS: Centro POP de Magé passa a funcionar em novo endereço A iniciativa tem como objetivo ampliar a transparência sobre o processo de controle de qualidade e aproximar os consumidores das etapas que envolvem o abastecimento. Os totens contam com QR Code que direciona os moradores a um vídeo explicativo sobre os procedimentos adotados pela concessionária, incluindo os bastidores das análises e o trabalho das equipes responsáveis pelo monitoramento.Além do conteúdo disponibilizado por meio do código digital, os resultados dos testes de qualidade da água também podem ser consultados nas próprias faturas emitidas pela empresa.Segundo a concessionária, o acompanhamento é realizado continuamente para garantir que a água distribuída esteja dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O trabalho envolve tecnologia, profissionais especializados e uma rotina de avaliações em diferentes pontos do sistema de abastecimento.“O controle da qualidade da água é um trabalho contínuo, que envolve tecnologia, análises e equipes especializadas. Com os novos totens, queremos dar mais visibilidade a esse cuidado e mostrar à população que existe um acompanhamento criterioso da água distribuída. É uma forma de aproximar os moradores desse processo e reforçar a confiança no abastecimento”, afirma Fernanda Barreto, gerente de Operações da Águas do Rio.

Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, instalou totens de identificação dos Pontos de Controle de Qualidade (PCQs) em Piabetá e no Centro de Magé Divulgação/Águas do Rio

Monitoramento envolve milhares de análises

O controle da qualidade começa antes mesmo de a água chegar às residências. Após a captação, o recurso natural passa por etapas de tratamento e, posteriormente, é encaminhado para a rede de distribuição. Durante esse percurso, são realizadas avaliações para verificar se as condições da água permanecem adequadas ao consumo humano.



De acordo com a Águas do Rio, a concessionária mantém uma estrutura com aproximadamente 2,5 mil pontos de coleta em sua área de atuação. Nesses locais, são avaliados diferentes parâmetros, entre eles indicadores microbiológicos, pH, cor, turbidez e concentração de cloro residual livre.



Ao todo, a empresa realiza, em média, 10,8 mil análises mensais. Os procedimentos permitem acompanhar as condições da água em diferentes etapas do abastecimento e identificar possíveis alterações nos padrões de qualidade.



Em Magé, esse acompanhamento também ganha importância diante da utilização de poços artesianos por parte dos moradores como alternativa de abastecimento. Diferentemente da água fornecida pela rede pública, a água proveniente de poços particulares nem sempre passa por processos de cloração ou por análises laboratoriais frequentes.



A ausência desses cuidados pode dificultar a identificação de possíveis contaminações, que nem sempre são perceptíveis pela aparência, pelo cheiro ou pelo sabor da água. Por isso, a concessionária destaca a importância do tratamento adequado e do monitoramento periódico para garantir a segurança do consumo.



“Mais do que identificar os pontos de controle, a iniciativa torna visível um compromisso permanente com a qualidade da água e a segurança do abastecimento, desde o tratamento até a distribuição”, conclui Fernanda Barreto.



Com a instalação dos novos equipamentos em Piabetá e no Centro de Magé, os moradores passam a ter mais um canal de acesso a informações sobre os procedimentos de controle realizados pela concessionária e os cuidados envolvidos no fornecimento de água tratada.