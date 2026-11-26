Homem é preso pela polícia na Rodovia Rio-Magé - Reprodução/Instagram

Homem é preso pela polícia na Rodovia Rio-MagéReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 18:03

Um homem foi preso em flagrante por atuar como informante do tráfico de drogas e monitorar a movimentação de equipes policiais em Magé, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por agentes da 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos), durante uma ação na Rodovia Rio-Magé, na altura da comunidade Vila Sapê.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito utilizava um radiocomunicador para acompanhar o deslocamento das equipes policiais e transmitir informações aos integrantes do tráfico de drogas que atuam na região. A função dele seria alertar os criminosos sobre a presença e a movimentação dos agentes, permitindo que os traficantes tivessem conhecimento antecipado das operações e abordagens policiais.



Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem utilizando o equipamento de comunicação. Questionado pelos agentes, ele teria confessado que recebia R$ 40 e uma refeição para desempenhar a atividade de monitoramento e repassar informações aos criminosos.



Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 66ª DP, em Piabetá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de colaboração como informante do tráfico de drogas, previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, que trata de condutas relacionadas à colaboração com grupos envolvidos no comércio ilegal de entorpecentes. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. LEIA MAIS: Homem é preso após ameaças por dívida de motocicleta em Magé De acordo com a, o suspeito utilizava um radiocomunicador para acompanhar o deslocamento das equipes policiais e transmitir informações aos integrantes do tráfico de drogas que atuam na região. A função dele seria alertar os criminosos sobre a presença e a movimentação dos agentes, permitindo que os traficantes tivessem conhecimento antecipado das operações e abordagens policiais.Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem utilizando o equipamento de comunicação. Questionado pelos agentes, ele teria confessado que recebia R$ 40 e uma refeição para desempenhar a atividade de monitoramento e repassar informações aos criminosos.Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 66ª DP, em Piabetá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de colaboração como informante do tráfico de drogas, previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, que trata de condutas relacionadas à colaboração com grupos envolvidos no comércio ilegal de entorpecentes. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Operação contra a estrutura do tráfico

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Espoliador, que tem como uma das frentes de atuação o enfrentamento às estruturas utilizadas pelo tráfico de drogas para manter o controle territorial e dificultar a ação das forças de segurança.



Segundo a Polícia Civil, o trabalho integrado entre as delegacias busca atingir não apenas os responsáveis pela comercialização de entorpecentes, mas também pessoas que desempenham funções de apoio à atividade criminosa. Entre elas estão os chamados informantes, que atuam no monitoramento de ruas e acessos às comunidades e utilizam equipamentos de comunicação para alertar sobre a chegada de viaturas e equipes policiais.



Esse tipo de estrutura de vigilância é utilizado por organizações criminosas como uma estratégia para antecipar a presença das forças de segurança, dificultar abordagens e permitir a reorganização dos pontos de venda de drogas.



A Polícia Civil destacou que a ação representa mais uma etapa do trabalho de combate às redes de comunicação e vigilância mantidas pelo tráfico de drogas na região. A operação foi realizada por policiais da 66ª DP e da 60ª DP, com atuação conjunta no enfrentamento às atividades criminosas em Magé e municípios vizinhos.