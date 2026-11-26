Homem é preso pela polícia na Rodovia Rio-MagéReprodução/Instagram
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito utilizava um radiocomunicador para acompanhar o deslocamento das equipes policiais e transmitir informações aos integrantes do tráfico de drogas que atuam na região. A função dele seria alertar os criminosos sobre a presença e a movimentação dos agentes, permitindo que os traficantes tivessem conhecimento antecipado das operações e abordagens policiais.
Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem utilizando o equipamento de comunicação. Questionado pelos agentes, ele teria confessado que recebia R$ 40 e uma refeição para desempenhar a atividade de monitoramento e repassar informações aos criminosos.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 66ª DP, em Piabetá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de colaboração como informante do tráfico de drogas, previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, que trata de condutas relacionadas à colaboração com grupos envolvidos no comércio ilegal de entorpecentes. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
Operação contra a estrutura do tráfico
Segundo a Polícia Civil, o trabalho integrado entre as delegacias busca atingir não apenas os responsáveis pela comercialização de entorpecentes, mas também pessoas que desempenham funções de apoio à atividade criminosa. Entre elas estão os chamados informantes, que atuam no monitoramento de ruas e acessos às comunidades e utilizam equipamentos de comunicação para alertar sobre a chegada de viaturas e equipes policiais.
Esse tipo de estrutura de vigilância é utilizado por organizações criminosas como uma estratégia para antecipar a presença das forças de segurança, dificultar abordagens e permitir a reorganização dos pontos de venda de drogas.
A Polícia Civil destacou que a ação representa mais uma etapa do trabalho de combate às redes de comunicação e vigilância mantidas pelo tráfico de drogas na região. A operação foi realizada por policiais da 66ª DP e da 60ª DP, com atuação conjunta no enfrentamento às atividades criminosas em Magé e municípios vizinhos.
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