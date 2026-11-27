Homem foi preso em Magé após agredir a ex-companheiraReprodução/Instagram
De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. O homem é investigado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.
As investigações apontam que o episódio de violência aconteceu no dia 14 de novembro. Na ocasião, o suspeito teria invadido a residência da ex-companheira, mesmo sabendo da existência de uma determinação judicial que o proibia de se aproximar dela.
Ainda segundo os levantamentos policiais, após entrar no imóvel, o homem teria agredido a vítima com socos. Em seguida, deixou o local levando a chave da residência. O caso passou a ser investigado pela equipe da 65ª DP, que reuniu informações para identificar a localização do suspeito e cumprir a ordem judicial.
Após ser localizado e preso em Suruí, o homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A ação foi coordenada pelo delegado titular da 65ª DP, Marcos Santana, e integra o trabalho da Polícia Civil no combate à violência contra a mulher e na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário.
Denúncias
As medidas protetivas de urgência são instrumentos previstos na Lei Maria da Penha para garantir a segurança de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O descumprimento de uma determinação judicial dessa natureza é considerado crime e pode resultar em prisão.
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