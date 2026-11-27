Homem foi preso em Magé após agredir a ex-companheira - Reprodução/Instagram

Homem foi preso em Magé após agredir a ex-companheiraReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 16:29

medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima. A captura aconteceu no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense, após um trabalho de inteligência e levantamento de informações sobre o paradeiro do investigado. A identidade do preso não foi revelada pela polícia. Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira, 26, por policiais civis da 65ª DP (Magé), suspeito de agredir a ex-companheira e descumprirde urgência que o impediam de se aproximar da vítima. A captura aconteceu no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense, após um trabalho de inteligência e levantamento de informações sobre o paradeiro do investigado. A identidade do preso não foi revelada pela polícia.





De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. O homem é investigado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.



As investigações apontam que o episódio de violência aconteceu no dia 14 de novembro. Na ocasião, o suspeito teria invadido a residência da ex-companheira, mesmo sabendo da existência de uma determinação judicial que o proibia de se aproximar dela.



Ainda segundo os levantamentos policiais, após entrar no imóvel, o homem teria agredido a vítima com socos. Em seguida, deixou o local levando a chave da residência. O caso passou a ser investigado pela equipe da 65ª DP, que reuniu informações para identificar a localização do suspeito e cumprir a ordem judicial.



Após ser localizado e preso em Suruí, o homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A ação foi coordenada pelo delegado titular da 65ª DP, Marcos Santana, e integra o trabalho da Polícia Civil no combate à violência contra a mulher e na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário. LEIA MAIS: Homem é preso após furtar café e azeite de supermercado em Magé De acordo com a, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. O homem é investigado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.As investigações apontam que o episódio de violência aconteceu no dia 14 de novembro. Na ocasião, o suspeito teria invadido a residência da ex-companheira, mesmo sabendo da existência de uma determinação judicial que o proibia de se aproximar dela.Ainda segundo os levantamentos policiais, após entrar no imóvel, o homem teria agredido a vítima com socos. Em seguida, deixou o local levando a chave da residência. O caso passou a ser investigado pela equipe da 65ª DP, que reuniu informações para identificar a localização do suspeito e cumprir a ordem judicial.Após ser localizado e preso em Suruí, o homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.A ação foi coordenada pelo delegado titular da 65ª DP, Marcos Santana, e integra o trabalho da Polícia Civil no combate à violência contra a mulher e na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário.

Denúncias

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no enfrentamento à violência contra a mulher. Informações que possam contribuir com investigações podem ser repassadas pelo telefone (21) 98596-7433. Segundo a corporação, a identidade do denunciante será preservada.



As medidas protetivas de urgência são instrumentos previstos na Lei Maria da Penha para garantir a segurança de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O descumprimento de uma determinação judicial dessa natureza é considerado crime e pode resultar em prisão.

As denúncias de violência contra a mulher são fundamentais para combater as agressões e garantir a proteção das vítimas. Os registros ajudam as autoridades a identificar situações de risco, investigar os casos e responsabilizar os agressores. Mulheres que sofrem violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral podem buscar ajuda por meio do telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher, que funciona gratuitamente, em todo o Brasil, 24 horas por dia. Em situações de emergência, quando a vítima está sob ameaça ou em perigo imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.