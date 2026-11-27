Mangal, a moeda azul do projeto sustentável - RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Mangal, a moeda azul do projeto sustentávelRODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Publicado 27/11/2026 16:59

materiais recicláveis por brinquedos, livros, mochilas, acessórios de praia e outros produtos durante o primeiro Bazar Azul, que será realizado no dia 5 de dezembro, no distrito de Suruí. A iniciativa faz parte do projeto Andadas Ecológicas, desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras e apoio da Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé (ACAMM). Os moradores de Magé terão a oportunidade de trocarpor brinquedos, livros, mochilas, acessórios de praia e outros produtos durante o primeiro Bazar Azul, que será realizado no dia 5 de dezembro, no distrito de Suruí. A iniciativa faz parte do projeto Andadas Ecológicas, desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras e apoio da Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé (ACAMM).





A atividade acontecerá no Campo do Suruiense F.C., das 10h30 às 14h, com entrada gratuita e classificação livre. O evento foi organizado em referência ao Dia Mundial do Solo, celebrado em 5 de dezembro, e tem como proposta estimular o consumo consciente, a economia circular e o descarte adequado de resíduos, contribuindo diretamente para a conservação dos manguezais e da Baía de Guanabara.



Durante o bazar, os participantes poderão levar materiais recicláveis até uma estrutura chamada "Casa de Câmbio", onde os resíduos serão pesados e convertidos em cédulas de Mangal, a moeda azul criada pelo projeto. Com as notas, será possível adquirir os produtos disponíveis no evento.



Entre os materiais aceitos estão garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza, potes e tampas de margarina, latinhas de alumínio, outros metais, papel e papelão. A organização ressalta que todos os itens precisam estar limpos e secos para serem recebidos. LEIA MAIS: Magé ganha totens para acompanhar o controle de qualidade da água A atividade acontecerá no Campo do Suruiense F.C., das 10h30 às 14h, com entrada gratuita e classificação livre. O evento foi organizado em referência ao Dia Mundial do Solo, celebrado em 5 de dezembro, e tem como proposta estimular o consumo consciente, a economia circular e o descarte adequado de resíduos, contribuindo diretamente para a conservação dos manguezais e da Baía de Guanabara.Durante o bazar, os participantes poderão levar materiais recicláveis até uma estrutura chamada "Casa de Câmbio", onde os resíduos serão pesados e convertidos em cédulas de Mangal, a moeda azul criada pelo projeto. Com as notas, será possível adquirir os produtos disponíveis no evento.Entre os materiais aceitos estão garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza, potes e tampas de margarina, latinhas de alumínio, outros metais, papel e papelão. A organização ressalta que todos os itens precisam estar limpos e secos para serem recebidos.

Magé vai receber o primeiro Bazar Azul RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Moeda valoriza impacto ambiental dos resíduos

Uma das novidades do Bazar Azul é o lançamento do Mangal, sistema de troca que busca mostrar, na prática, que os resíduos possuem valor e que o descarte inadequado pode provocar impactos ambientais. A pontuação atribuída a cada material não considera apenas seu preço comercial, mas também os efeitos provocados ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos.



A metodologia utilizada pelo projeto leva em conta três pilares: os impactos ambientais da extração da matéria-prima e da fabricação dos produtos; os efeitos associados à cadeia de reciclagem; e os danos causados pela presença dos resíduos na natureza após o descarte. Ao todo, são considerados 18 indicadores ambientais para determinar a pontuação de cada material.



Na prática, um quilo de garrafas PET de dois litros corresponde a 21 mangais. Já um quilo de embalagens longa vida equivale a oito mangais, enquanto a mesma quantidade de latinhas de alumínio vale 91 mangais.



Segundo Karen Loami, coordenadora de Educação Ambiental do Andadas Ecológicas, a iniciativa pretende conscientizar a população sobre a responsabilidade compartilhada pelo destino dos resíduos produzidos diariamente.



"O que fazemos com o resíduo após o consumo pode significar viver em uma cidade mais limpa e em um mundo com menos lixo. O Bazar é simbólico para que as pessoas entendam que até o lixo tem valor", explica.



A preocupação com o descarte correto tem relação direta com a realidade de Suruí. Localizada às margens do Rio Suruí, a região possui ligação com os ambientes de manguezal que integram o ecossistema da Baía de Guanabara. Quando descartados de maneira irregular, plásticos, embalagens e outros materiais podem ser carregados pela água e alcançar esses ambientes, prejudicando a fauna, a flora e o equilíbrio ecológico.



Os manguezais desempenham funções fundamentais para a manutenção da vida marinha. Além de servirem como berçários naturais para diversas espécies, contribuem para a filtragem da água, a proteção da costa e o armazenamento de carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas.



Para Roberta Guagliardi, coordenadora-geral do projeto, o Mangal é uma ferramenta de mobilização comunitária e educação ambiental.



"A ideia é estimular a participação dos moradores e fortalecer o compromisso coletivo com a sustentabilidade", destaca.

Iniciativa terá quatro edições até 2027

O Bazar Azul será o primeiro de quatro eventos previstos pelo Andadas Ecológicas até outubro de 2027. Em todas as edições, a moeda Mangal será utilizada como incentivo à adoção de hábitos sustentáveis e à participação dos moradores nas ações de conservação ambiental.



A criação do sistema ocorreu a partir de rodas de conversa com a comunidade, nas quais os participantes reconheceram a proposta como uma ferramenta para ampliar o engajamento local.



Além da participação nos bazares, os moradores também poderão conseguir cédulas de Mangal por meio do cadastro de suas residências no sistema de coleta seletiva desenvolvido pelo projeto. A iniciativa envolve jovens de Suruí, que estão sendo capacitados para atuar como agentes ambientais comunitários, realizando a coleta de recicláveis nas casas e contribuindo para a gestão dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que serão instalados nas comunidades.



O trabalho também conta com adolescentes do ecoclube Grupo de Proteção Ambiental Suruiense. Eles visitam as residências, cadastram moradores interessados em participar da coleta seletiva e atuam na mobilização da população para as ações de preservação.



A expectativa é que o projeto fortaleça o envolvimento dos moradores de Magé na conservação dos manguezais, mostrando que pequenas mudanças de comportamento podem gerar benefícios para o meio ambiente e para a qualidade de vida de toda a comunidade.



Serviço



Evento: Primeiro Bazar Azul



Data: 5 de dezembro de 2026 (sábado)



Horário: das 10h30 às 14h



Local: Campo do Suruiense F.C.



Endereço: Rua Manoel Pinto dos Reis, 123, Suruí, Magé.



Entrada: gratuita



Classificação: livre



Mais informações sobre o evento, a moeda Mangal e os materiais aceitos podem ser encontradas no Instagram: @guardioesmar.