Homem investigado por crime eleitoral é preso e encaminhado à delegacia de Mangaratiba - Divulgação/Polícia Cil

Homem investigado por crime eleitoral é preso e encaminhado à delegacia de MangaratibaDivulgação/Polícia Cil

Publicado 16/10/2026 21:19

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (16), um homem investigado por suspeita de fraude documental relacionada a transferências de domicílio eleitoral para Mangaratiba, na Costa Verde. O mandado de prisão foi cumprido em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma ação conjunta de agentes das delegacias de Mangaratiba e Itaguaí.

A operação foi conduzida por policiais da 165ª DP (Mangaratiba), sob coordenação do delegado titular André Luiz Salvador Bueno, com apoio da 50ª DP (Itaguaí). O investigado foi localizado no bairro da Zona Oeste, onde os agentes executaram a ordem judicial. O homem não resistiu a voz de prisão e foi detido pelos agentes.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem é alvo de uma apuração que envolve o suposto uso de documentos públicos falsificados para viabilizar mudanças de domicílio eleitoral para Mangaratiba. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da possível fraude e identificar os envolvidos no esquema. De onde partiu a ordem para o suposto crime eleitoral.

Domicílio Eleitoral

A alteração do domicílio eleitoral permite que um cidadão transfira seu vínculo eleitoral para outro município, desde que cumpra os requisitos legais. O procedimento exige a apresentação de informações e documentos que comprovem o atendimento às condições estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O uso de documentação falsa para obter essa transferência pode configurar irregularidade e resultar em responsabilização criminal, conforme as circunstâncias apuradas.

Decisão Judicial

A prisão ocorreu no âmbito do cumprimento de uma decisão judicial. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a quantidade de documentos supostamente falsificados, o número de transferências eleitorais investigadas ou a possível participação de outras pessoas na prática.

A atuação integrada das duas unidades policiais foi destacada como parte do trabalho de investigação e cumprimento de decisões judiciais. A cooperação entre delegacias permite reunir esforços para localizar investigados e avançar na apuração de crimes que envolvem diferentes municípios.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. A corporação não apresentou, até o momento, outras informações sobre possíveis desdobramentos da operação, que segue em andamento. A identidade do suspeito não foi divulgada.



