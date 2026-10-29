As provas serão realizadas na Praia do Saco - Divulgação/Evento

As provas serão realizadas na Praia do SacoDivulgação/Evento

Publicado 29/10/2026 20:38 | Atualizado 29/10/2026 20:48

A cidade de Mangaratiba, na Costa Verde será sede, neste sábado (31), de uma etapa do Campeonato Brasileiro de SUP Race e da terceira etapa do Campeonato Estadual de Stand Up Paddle. As disputas ocorrerão a partir das 7h, na Praia do Saco, em frente ao CIEP 294, com participação de atletas em diferentes categorias.

A programação inclui provas de SUP Race e Paddleboard, modalidades que exigem resistência física, equilíbrio e habilidade sobre a água. Para receber os competidores, será montado um circuito de boias em uma área abrigada da praia, proporcionando condições para a realização das disputas.

O evento contará com categorias destinadas a diferentes faixas etárias e níveis de experiência. Entre elas estão Kids, Juniors, Open, Master, Super Master e Kahuna, além das divisões específicas de Paddleboard e SUP Dog, que também integram a programação esportiva.

Destaque

Na modalidade SUP Race, a categoria Elite Open será o principal destaque da competição. Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro e troféus, valorizando o desempenho dos participantes nas provas.

A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para as 12h, no próprio local das disputas. A expectativa é reunir praticantes da modalidade e moradores interessados em acompanhar as provas ao longo da manhã. O evento tem apoio do município.

A etapa é organizada pela Federação de Stand Up Paddle do Rio de Janeiro (FESUPRJ), responsável pela realização das competições estaduais da modalidade e do Projeto Circuito de Stand Up Paddle do Governo Federal.

Inscrições

A realização da disputa amplia a presença de Mangaratiba no calendário de eventos esportivos e coloca a Praia do Saco como ponto de encontro para atletas e admiradores dos esportes aquáticos. Os interessados em participar podem consultar as informações e realizar a inscrição pela internet, na plataforma Sympla. O endereço eletrônico.



Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/etapa-sup-race-de-mangaratiba/3611315, disponibiliza os detalhes referentes à etapa, permitindo que os competidores acessem as orientações necessárias para inscrição.

Programação

Etapa SUP Race de Mangaratiba

Data: sábado, 31 de outubro

Horário: a partir das 7h

Local: Praia do Saco, Avenida José Antônio da Costa, nº 596, em frente ao CIEP 294

Modalidades: SUP Race e Paddleboard

Premiação: prevista para as 12h.



