As provas serão realizadas na Praia do SacoDivulgação/Evento
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Data: sábado, 31 de outubro
Horário: a partir das 7h
Local: Praia do Saco, Avenida José Antônio da Costa, nº 596, em frente ao CIEP 294
Modalidades: SUP Race e Paddleboard
Premiação: prevista para as 12h.
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