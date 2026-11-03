Corpo resgatado do mar pelos Bombeiros em Itacuruçá, pode ser de Rodrigo Cunha de 34 anos (D) - Divulgação/Reprodução CBMERJ

Corpo resgatado do mar pelos Bombeiros em Itacuruçá, pode ser de Rodrigo Cunha de 34 anos (D) Divulgação/Reprodução CBMERJ

Publicado 03/11/2026 17:47

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) localizou, na tarde desta terça-feira (3), um pouco mais das 12h, um corpo nas proximidades da Ilha de Itacuruçá, em Mangaratiba, na Costa Verde. A suspeita é de que seja de Rodrigo Cunha Alves, de 34 anos, desaparecido desde a noite de domingo (1º), quando caiu no mar após um acidente com a embarcação, em que ele trabalhava.

O corpo foi retirado da água pelos militares e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Bracuí, em Angra dos Reis, onde passará por exames para confirmação da identidade. Pessoas que acompanhavam a operação relataram que as características físicas seriam compatíveis com as do homem procurado pelas equipes de salvamento.

Corpo de Bombeiros monta posto para buscas ao homem que desapareceu no mar em Itacuruçá Divulgação/CBMERJ

As buscas começaram na madrugada de segunda-feira (2), após o desaparecimento registrado na região entre a Praia do Boi e Quatiquara. A operação mobilizou profissionais de diferentes unidades do Corpo de Bombeiros, além de recursos náuticos e equipamentos especializados.

Acidente

De acordo com informações dos bombeiros, Rodrigo estava em uma lancha de esporte e recreio que transportava seis pessoas. Durante a navegação, a embarcação colidiu com a Laje do Gato, uma formação rochosa submersa existente naquela área, provocando a interrupção do funcionamento do motor.

Diante da situação, Rodrigo pulou na água para verificar o problema. No entanto, acabou sendo arrastado pela correnteza e não conseguiu retornar à embarcação. Os outros cinco ocupantes foram retirados do local com vida por uma embarcação particular que passava nas proximidades. Segundo os sobreviventes o mar estava bem agitado.

Operação mobilizou equipes especializadas

Participaram dos trabalhos militares do 2º Grupamento Marítimo (Barra da Tijuca), do Destacamento 5/M de Sepetiba e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Também foram empregados recursos da Coordenadoria de Operações com Veículos Aéreos Não Tripulados (COVANT).

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, prestou apoio à operação, que também contou com embarcações de moradores e profissionais da região.

Na manhã desta terça-feira, mergulhadores concentraram os trabalhos nas imediações do último ponto onde o marinheiro havia sido avistado. Horas depois, o corpo foi localizado e retirado do mar. A confirmação oficial sobre a identidade da vítima dependerá dos procedimentos periciais realizados pelo IML. Até a conclusão dos exames, não há confirmação de que o corpo encontrado seja o homem desaparecido.